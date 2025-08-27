Venezuela denuncia en la ONU violación de EE.UU. al Tratado de Tlatelolco por envío de submarino nuclear

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas ha emitido un comunicado oficial denunciando una grave violación al Tratado de Tlatelolco por parte de los Estados Unidos. La denuncia se centra en el envío de buques de guerra adicionales y, de manera crítica, un submarino nuclear a aguas del Caribe, cuyo arribo se prevé para principios de la próxima semana.

El documento destaca que este despliegue militar representa una grave amenaza a la paz y a la seguridad de la región. Venezuela señala que estas acciones contradicen el espíritu de cooperación y desarme que prevalece en América Latina y el Caribe, y constituyen una escalada innecesaria de la tensión geopolítica en la zona.

El comunicado enfatiza específicamente el carácter ofensivo del submarino nuclear. Venezuela explica que su presencia «contradice el compromiso histórico de nuestras naciones con el desarme y con la solución pacífica de las controversias». Además, lo califica como un «acto de intimidación» que viola directamente la Carta de las Naciones Unidas, la cual prohíbe el uso o la amenaza de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado.

Otro punto crucial de la denuncia es la falta de transparencia. Venezuela advierte que el ingreso de este tipo de armamento nuclear sin divulgar información sobre su carga o reglas de empleo vulnera el objeto y propósito del Tratado de Tlatelolco. Este tratado, jurídicamente vinculante, establece la desnuclearización completa de América Latina y el Caribe, y su violación erosiona la confianza colectiva en este pilar de la seguridad regional.

Ante esta situación, el gobierno venezolano ha realizado un llamado urgente a preservar la estabilidad regional. Exige el «cese inmediato del despliegue militar estadounidense» en el Caribe, considerando que sus acciones son hostiles y desestabilizadoras.

Finalmente, Venezuela insta al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL) –garante del Tratado de Tlatelolco– a convocar consultas urgentes. El objetivo de estas reuniones sería examinar las acciones de EE.UU. y buscar una solución diplomática que asegure el cumplimiento del marco legal que ha mantenido a la región libre de armas nucleares durante décadas.

T/RNV