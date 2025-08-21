Irán condena amenazas militares de EEUU contra Venezuela y exige respeto a la soberanía

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán rechazó las amenazas de Estados Unidos (EEUU) de usar la fuerza contra Venezuela. La cancillería advirtió sobre los riesgos que esas maniobras representan para la paz y la seguridad en el Caribe.

El comunicado calificó la política de Washington como intervencionista e ilegal. Señaló que constituye una violación grave de la Carta de las Naciones Unidas, en especial del Artículo 2, Párrafo 4, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra Estados soberanos.

“Estas acciones muestran el creciente desprecio de la élite gobernante estadounidense por las normas fundamentales del derecho internacional”, expresó la diplomacia iraní.

Irán reiteró su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Venezuela. Subrayó además que el Consejo de Seguridad y el secretario general de la ONU, deben atender de inmediato esta situación, que calificó de peligrosa para la estabilidad regional.