Petro afirma que el ELN y la Segunda Marquetalia prevén una invasión de EE.UU. a Venezuela

De acuerdo con Petro la invasión de Venezuela por parte de Estados Unidos es buscada por sectores de extrema derecha de Colombia, Venezuela y EE.UU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que tanto el Ejército de Libración Nacional (Eln) como a la Segunda Marquetalia (uno de los grupos más grandes de disidentes de las FARC), grupos de los que se ha dicho que tienen la protección del gobierno de Nicolás Maduro, esperan que Estados Unidos invada Venezuela.

Según el mandatario, los dos grupos creen que la invasión les permitiría "adueñarse de más riquezas ilícitas en los territorios de los dos países. Construir una situación similar a la de Libia, Siria e Irak".

"Sectores de la extrema derecha de Colombia, Venezuela y EE.UU, presionan esta aventura violenta, que no solo molestaría a Maduro, sino que dejaría una herida abierta en Latinoamérica, en la antigua Gran Colombia, imborrable por generaciones entre pueblos hermanos", manifestó Petro.

El mandatario aseguró que, con ayuda de Maduro, se han venido dando golpes al ELN en la frontera con Norte de Santander.

"La estrategia de estos grupos, consiste no tanto en la agresión armada contra los estados, sino, como al estilo traqueto, sobornar oficiales y funcionarios de ambos estados", dijo.

Petro se refirió al tema, al responder a una publicación de uno de los comandantes del ELN Antonio García, que negó que ese grupo haya estado detrás del homicidio de Miguel Uribe Turbay.

Petro dijo que no ha acusado al ELN del crimen de Uribe Turbay y afirmó que, por el contrario, las investigaciones apuntan a que la responsable fue la Segunda Marquetalia.

"Es probable que le hayan pagado a la Segunda Marquetalia por asesinar al senador", agregó.