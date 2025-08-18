Venezuela agradece el respaldo del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU ante las amenazas de EEUU

En nombre del presidente Nicolás Maduro, el canciller Yván Gil agradeció el respaldo del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas frente a las recientes amenazas militares emitidas por Estados Unidos contra el país.

A través de su canal oficial en Telegram, el canciller reconoció la solidaridad de este grupo y aseguró que las amenazas por parte de EEUU se basan en narrativas de criminalización que, según el gobierno venezolano, han sido fabricadas y carecen de fundamento.

En su pronunciamiento, el Grupo de Amigos (integrado por países como China, Rusia, Irán, Cuba y Nicaragua, entre otros) rechaza cualquier intento de presión militar o diplomática que no se ajuste a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Este tipo de apoyo fortalece la posición de Venezuela en foros multilaterales. En los últimos años, el país ha enfrentado sanciones económicas, bloqueos financieros y declaraciones de funcionarios estadounidenses que han sido interpretadas como intentos de intervención.



El respaldo del Grupo de Amigos también se enmarca en una visión compartida por varios países que promueven un orden internacional más equilibrado, donde se respeten las decisiones soberanas de cada nación sin imposiciones externas.



El gobierno venezolano presentó este respaldo como una señal de que existen aliados dispuestos a defender los principios de no intervención y autodeterminación.