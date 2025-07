Venezolano pierde ambas piernas tras ser arrollado por un tren en Chile

07-07-25.- Un hombre venezolano de 36 años se encuentra en estado grave en Concepción, Chile, luego de ser arrollado por el Biotren de EFE, cerca de la estación Lomas Coloradas, en San Pedro de la Paz, el pasado sábado 5 de julio. El impacto le provocó la amputación de ambas piernas.La información fue confirmada por el medio chileno BioBioChile y por la cuenta de Instagram @cronicasdechile. Según el capitán de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, César Gallegos, el incidente ocurrió porque el hombre «cruzó la línea férrea sin advertir la llegada del tren».«Iba acompañado por un amigo con quien conversaba mientras se disponía a cruzar la vía férrea y no se dio cuenta de la cercanía de la máquina y el peligro que corría», dijo Gallegos.La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción debido a la severidad de sus lesiones. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del afectado.Venezolana murió arrollada por un vehículoEl pasado 1 de julio, la médica venezolana Yeraldin Faneite (36), oriunda del estado Carabobo, falleció arrollada en Iquique, región del Tarapacá, al norte de Chile.De acuerdo con una publicación de la cuenta Crónicas de Chile en Instagram, Faneite fue embestida por un vehículo negro que la empujó hacia las ruedas de un camión en el sector industrial de Zofri.El conductor del vehículo pesado no se percató de la situación y continuó la marcha cuando el semáforo cambió a luz verde, atropellando a la víctima.