(VIDEO) Un trabajador se vuelve viral tras descender por una guaya del puente sobre el Lago de Maracaibo

31-08-25.-Un video que documenta a un trabajador realizando labores de mantenimiento en uno de los tensores del Puente General Rafael Urdaneta, sobre el Lago de Maracaibo, ha captado la atención en las redes sociales.Las imágenes, capturadas por el usuario @angelvilchezp en TikTok, muestran a un operario descendiendo por uno de los cables de acero de la estructura, lo que generó un rápido interés en la esfera digital.El registro, que se difundió ampliamente desde el pasado jueves, ha superado 915 mil reproducciones en la plataforma de videos, sumándose a la difusión masiva en otras redes sociales.¿Por qué el trabajador descendió desde esa altura?El material audiovisual ha generado una ola de comentarios y comparaciones, destacando la audacia del trabajador para llevar a cabo la tarea en una de las vías más transitadas del estado Zulia.De acuerdo con el diario regional La Verdad, el operario probablemente estaba realizando trabajos de mantenimiento o reparación en un área de difícil acceso del puente.La técnica utilizada, conocida como “rapel industrial”, consiste en descender con cuerdas por estructuras verticales para ejecutar labores específicas de forma segura. Estos procedimientos son comunes en el mantenimiento de infraestructuras de gran envergadura, informó Caraota Digital.