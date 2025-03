"No hay salario en Venezuela, todo es bonificación": Red Sindical pide a los trabajadores unirse para exigir un mejor sueldo

Referencial Credito: Web

18-03-25.-El coordinador de la Red Sindical Venezolana, Mauro Zambrano, exhortó a los trabajadores públicos de Venezuela a unirse para exigir un aumento salarial justo y representativo. La petición la realizó este lunes 17 de marzo durante una rueda de prensa.



«No hay salario en Venezuela, todo es bonificación», dijo Zambrano en la rueda de prensa, en la que recordó que el sueldo mínimo en Venezuela es de 130 bolívares, lo que equivale a menos de dos dólares según el valor del dólar oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).



Durante su intervención, Zambrano rechazó el pago de bonos a través de la plataforma Patria, pues considera que estos no benefician a los trabajadores.



«¿Cómo puede haber crecimiento económico con un salario y unas pensiones de dos dólares? (…) Tenemos un Gobierno que simplemente generó una política que no beneficia al salario, sino que otorga bonos, y eso no beneficia a los trabajadores», criticó el coordinador de la red sindical.



Salario mínimo venezolano cumple tres años sin aumento: trabajadores exigen mejores condiciones laborales



El dirigente sindical pidió a los trabajadores, de cualquier tendencia política, salir unidos para construir un movimiento sindical plural que permita el consenso para pedir un mejor salario.



Zambrano aprovechó la oportunidad para invitar a los trabajadores a acompañar a los profesores durante el Día del Trabajador Universitario, el próximo miércoles 19 de marzo, al considerar que su lucha es la misma que la de otros empleados.



Con información de EFE