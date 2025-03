CUTV denuncia casos de trabajadores venezolanos criminalizados ante Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial

09-03-25El Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), Pedro Eusse, denunció ante el Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial (FSM) casos emblemáticos de trabajadores venezolanos criminalizados por la administración de Nicolás Maduro.

«Ya la CUTV ha denunciado reiteradamente los despidos, las jubilaciones forzadas, lacriminalización y judicialización de sindicalistas, delegados de prevención (defensoresde la salud ocupacional) y en general de trabajadores que luchan o que denuncian o que simplemente tienen una posición sindical o política contraria a la élite en el poder o que son un obstáculo para las ambiciones de determinados empresarios», dijo Eusse durante su intervención en la reunión celebrada en Vietnam.

El dirigente venezolano se refirió concretamente a los casos de los dirigentes sindicales siderúrgicos Leonardo Azócar y Daniel Romero; a los dirigentes magisteriales Robert Franco y Víctor Venegas; y al Secretario General del sindicato maderero, Jean Mendoza.

A continuación reproducimos integralmente la intervención:

Compañeros todos, reciban un fraterno saludo clasista a nombre de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV)

En primer lugar, expresamos nuestro reconocimiento a la Confederación General del Trabajo de Vietnam por el éxito en la organización de esta importante reunión y por la extraordinaria hospitalidad vietnamita.

Estimados compañeros, los movimientos y cambios que se producen en el mundo de hoy nos confirman la certeza de la teoría revolucionaria del proletariado. Las potencias capitalistas en el siglo XXI, al igual que en otros momentos de la historia, pasan de sostener fuertes tensiones bélicas a negociar acuerdos pragmáticos; un nuevo reparto del mundo capitalista, parece estar en desarrollo.

Una vez más queda claro que las contradicciones intercapitalistas no son contradicciones antagónicas; la resolución de las disputas entre las potencias del capitalismo, en su fase imperialista, no ponen en peligro la existencia del sistema, en consecuencia debemos desechar toda ilusión de que la clase trabajadora del mundo podrá avanzar hacia su liberación de la mano de alguna potencia capitalista -sea esta tradicional o emergente- y por tanto, no necesitamos apostar al fortalecimiento de la influencia geopolítica de potencia alguna. Para nosotros, está muy claro que la lucha de clases es el verdadero motor de la historia.

Mientras las potencias imperialistas y los factores del capital, en general, reajustan sus estrategias y administran sus hostilidades, los pueblos siguen siendo despojados y sometidos a condiciones de explotación y opresión. Son temas que ameritan análisis y discusión de nuestra FSM.

En Venezuela, continúa y se profundiza la gestión neoliberal de la crisis y de las criminales sanciones imperialistas, pero ahora con un desmedido autoritarismo que vulnera no solo los derechos sociales de los trabajadores activos y jubilados, sino que además violenta los derechos humanos de toda persona que se oponga o resista a la imposición de un estado general de indefensión del pueblo venezolano.

Los elementos del programa neoliberal puesto en vigor desde agosto del 2018 se resumen en: liberalización general de la economía; desmontaje de controles económicos; plan de privatizaciones masivas de empresas del Estado; privilegios tributarios a los grandes capitales; destrucción del salario y su sustitución por un ilegal "ingreso mínimo vital" sin incidencia en las indemnizaciones por despido, vacaciones, fin de año, pensiones, financiamiento de cajas de ahorro, entre otros; desmontaje de las convenciones colectivas; creciente desregulación laboral; violaciones generalizadas a la libertad sindical; abandono de las medidas de salud y seguridad en el trabajo; promoción de las "soluciones" individuales por encima de las soluciones colectivas; promoción creciente de la mercantilización de servicios esenciales, como salud y educación; etcétera.

Todo ello acompañado de una fuerte represión y persecución contra los que exigen el respeto a los derechos laborales, sociales, humanos y políticos del pueblo trabajador. Ya la CUTV ha denunciado reiteradamente los despidos, las jubilaciones forzadas, la criminalización y judicialización de sindicalistas, delegados de prevención (defensores de la salud ocupacional) y en general de trabajadores que luchan o que denuncian o que simplemente tienen una posición sindical o política contraria a la élite en el poder o que son un obstáculo para las ambiciones de determinados empresarios. En los últimos 12 años (hasta el 2024), solo nuestra central sindical había atendido -directa o indirectamente- más de 70 casos de trabajadores encarcelados y procesados judicialmente sin justificación ninguna, tanto del sector público como del privado, todos con violaciones al debido proceso.

En el documento que estamos entregando a las diferentes delegaciones hay una explicación minuciosa de las cosas que aquí estamos exponiendo, pero en esta intervención debemos mencionar algunos casos emblemáticos graves y aún en curso:

El juicio penal desde junio del 2023 contra los dirigentes sindicales siderúrgicos Leonardo Azócar y Daniel Romero, tan solo por apoyar un conflicto laboral justo. El sindicalista Daniel Romero sigue en una cárcel de presos comunes, a pesar de las reiteradas solicitudes de que sea enjuiciado en libertad debido a serios problemas de salud.

La sentencia a 30 años de cárcel al dirigente sindical del magisterio Robert Franco, acusado sin pruebas de terrorismo y otros delitos.

La detención injustificada el año pasado, durante varios meses, del Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Barinas, Victor Venegas, que incluyó el asalto policial a la sede del mencionado sindicato.

El juicio penal abierto por presunta "instigación al odio" contra el Secretario General del Sindicato que agrupa a los trabajadores de la Empresa Maderera MASISA, el compañero Jean Mendoza, por haber encabezado luchas contra despidos y por el respeto a derechos laborales conculcados por la patronal.

A la FSM solicitamos, una vez más, solidaridad para lograr libertad plena de todos los trabajadores y dirigentes sindicales injustamente encarcelados y procesados judicialmente y para presionar por revertir la política antiobrera y antisindical que aplica el gobierno; a tales efectos, haremos llegar al Secretariado un proyecto de texto breve, para su consideración urgente.

Debemos agregar que, precisamente, luego de las elecciones presidenciales del 28 de Julio, a raíz de las protestas populares exigiendo transparencia electoral, se desató una feroz represión y persecución política, siendo arrestadas más de 2 mil personas acusadas de terrorismo, en su mayoría jóvenes y trabajadores, todos de sectores populares, muchos de esos detenidos no participaron en las protestas.

Desde la CUTV hemos rechazado toda esas acciones violatorias del estado de derecho y estamos impulsando una amplia unidad de acción ya no tan solo por la restitución del salario y demás derechos laborales, sino también por el restablecimiento pleno de las libertades democráticas.

Alertamos sobre las pretensiones de liquidar formalmente las conquistas democráticas y sociales del pueblo trabajador venezolano, mediante un proyecto de amplia reforma constitucional que adelanta de forma secreta la cúpula gobernante.

Pero es necesario precisar, una vez más, que el sindicalismo clasista venezolano rechaza las sanciones ilegales impuestas por la tiranía imperialista de Estados Unidos, así como todo chantaje y acción de fuerza procedente de sectores del gran capital internacional, así como nos oponemos al gobierno despótico y también al servicio del capital, de Nicolás Maduro, cuya actual legitimidad está en entredicho al no haberse concluido el proceso electoral y al no informar al país los resultados desagregados de las votaciones, contrario a lo que establece la ley y que siempre se ha hecho en Venezuela. Nosotros estamos por una alternativa obrera y popular, que rompa la polarización de los dos polos burgueses causantes de la actual crisis nacional.

Cuando se cumplen 40 años del asesinato impune de nuestro camarada Hemmy Croes, quien fuera Presidente de la CUTV y dirigente de la FSM, aprovechamos para reafirmar nuestra solidaridad con todos los trabajadores y pueblos que luchan contra la barbarie y la opresión que imponen las clases dominantes, en particular con el valiente pueblo de Gaza y de toda Palestina, además de masacrado, ahora amenazado por el imperialismo y el sionismo, de ser desplazado absolutamente de su propio territorio. Ratificamos también nuestra solidaridad militante con los pueblos de Siria, Líbano y

Cuba.

¡Viva Palestina libre! ¡Vivan los trabajadores del mundo!

¡Viva el 80° aniversario de la Federación Sindical Mundial!