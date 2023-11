(VIDEO) Se realizó en Caracas una concentración iniciando la campaña por una Navidad sin trabajadores presos

06-11-23.-La concentración se llevó a cabo en Parque Carabobo, Caracas, frente de la Fiscalía General de la República en horas de la mañana. Fue organizada por el Comité de Familiares y Amigos por la libertad de los trabajadorxs presxs, agrupamientos que hacen vida en el espacio Encuentro por los Derechos del Pueblo y otras organizaciones de trabajadores y políticas de izquierda.Junto a la exigencia por una Navidad Sin Trabajadores Presos, también se reclamó por el conjunto de las demandas los trabajadores: por un salario al nivel de la canasta básica familiar, por pensiones y jubilaciones dignas, por los derechos laborales anulados, la restitución de las convenciones colectivas, etc., y contra todos los atropellos y represión que lleva adelante el gobierno nacional contra la clase trabajadora. Basta de criminalizar a quienes luchan, libertad a todas y todos los trabajadores presos por luchar.El Gobierno dice que #ArrancoLaRumbaDeLaNavidad, pero siguen decenas de trabajadores presos o en libertad condicional por luchar por sus derechos o negarse a la corrupción. Frente a esa farsa del gobierno, que mantiene al pueblo trabajador con salarios de hambre, es que se protestó ante la Fiscalía, exigiendo y lanzando la campaña por una #NavidadSinTrabajadorxsPresxs.Son decenas los presos y presas por luchar. Es que el Gobierno de Maduro a la par que ha venido favoreciendo a los grandes sectores empresariales ha lanzado toda una arremetida contra la clase trabajadora desde imponer salarios de hambre, prácticamente inexistentes, eliminando todo tipo de derechos laborales, así como las contrataciones colectivas y toda una serie de medidas esclavistas, y reprimiendo y metiendo en la cárcel a aquellos que salen a protestar. Contra todo esto es que llevó a cabo el plantón y en momentos en que empiezan las fiestas decembrinas planteando que no hay navidad ni noche buena con trabajadores presos.Wilmaira Ríos del Comité de Familiares y Amigos de lxs Trabajadorxs Presxs, dio lectura del documento de la Campaña #NavidadSinTrabajadorxsPresxs "Durante tres años consecutivos organizaciones de izquierda revolucionarias llevan a cabo está campaña... Lucha colectiva que ha recibido la solidaridad de la clase trabajadora... ¡Que lo injusto no nos sea indiferente!".Durante la concentración tomaron la palabra portavoces de diversas organizaciones sindicales y políticas, movimientos sociales, de mujeres y activistas exigiendo una #NavidadSinTrabajadorxsPresxs y denunciando las políticas represivas del Gobierno de Maduro. Hubo intervenciones de trabajadores universitarios y mujeres organizaciones feministas en el plantón frente a la Fiscalía.Suhey Ochoa integrante de la LTS y en nombre de Pan y Rosas hizo uso de la palabra denunciando las políticas antiobreras que el gobierno de Maduro ha venido llevando descargando toda la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora. Al mismo tiempo denunció toda la represión que lleva a cabo contra los trabajadores y las trabajadoras que salen a luchar metiendo en la cárcel a decenas de trabajadores y trabajadoras. Exigió la inmediata libertad de todas y todos los trabajadores presos.También denunció cómo sobre la mujer trabajadora cae lo peor de la crisis teniendo que hacer dobles o triples jornadas de trabajo además del trabajo en sus familias, siendo uno de los sectores más precarizados. Por eso reclamó por la libertad de Francia Mata, ex trabajadora del Ministerio de Alimentación, inocente de acuerdo a los expedientes, fue utilizada como chivo expiatorio para tapar el desmantelamiento y privatización de Abastos Bicentenario; la libertad de Naibelys Noel, víctima de la violencia de Estado, aunque su ex pareja declaró la inocencia de Naibelys, el Estado, capitalista, misógino y patriarcal, decidió condenarla a treinta años de cárcel.Así mismo exigió la inmediata libertad de John Álvarez, de 24 años, estudiante de la escuela de Antropología de la UCV y miembro de la Comisión de Usuarios del Comedor. Lo que calificaba ya como una detención arbitraria y privación ilegítima de libertad, pasó a ser un caso más grave aún, incluyendo torturas, denunciadas por el propio estudiante cuando, finalmente, el 04 de septiembre fue presentado en tribunales. El gobierno le imputó a Álvarez “conspiración” y “asociación para delinquir”, y bajo tortura buscaron que incriminara a otras organizaciones sindicales y luchadores sociales.Todos los participantes son parte de las voces de repudio que se han venido manifestando en los últimos tiempos con concentraciones, plantones, piquetes y marchas contra las injusticias que se han venido cometiendo contra el pueblo, por la libertad plena de todxs lxs trabajadorxs presxs. Seguimos exigiendo por la libertad inmediata y plena los trabajadores presos, atención médica, derecho a la defensa, fin de los montajes judiciales y de la criminalización de los trabajadores y las trabajadoras por luchar, reclamar sus derechos o simplemente denunciar actos de corrupción. Basta de criminalizar a quienes luchan.