Más cambios. Musk eliminará de X los titulares que enlazan a otros artículos

23-08-23.-El propietario de X (antes Twitter), Elon Musk, ha anunciado que planea eliminar en su red los titulares que permiten enlazar directamente con los contenidos de otros medios de comunicación, lo que supondrá un gran cambio en el tráfico de noticias y contenidos.



En un «post» Musk dijo que ha ordenado «eliminar el titular/texto para que los enlaces solo muestren una imagen» del artículo, y aludió a razones «estéticas», aunque las intenciones parecen ser de carácter comercial.



Por el momento, aún no ha empezado a aplicarlo, pues en la mañana de este martes (horario estadounidense), los enlaces funcionaban de manera tradicional.



Aunque queda por ver el modo exacto en que aplicará la medida (si será equivalente a un «pantallazo» o tendrá otra modalidad), la primera consecuencia es que los medios de comunicación ya no van a ganar tráfico directo a través de su aparición en X.



Algunos analistas sugieren que esta decisión de Musk parece dirigida a obligar a los medios a suscribirse a la opción «premium» de su red, que hasta ahora ha tenido muy poco éxito, y enjugar así las enormes pérdidas en que ha incurrido la red desde su compra por parte del multimillonario el pasado octubre.



Esa opción permite ampliar el número de caracteres que se pueden emplear en cada «post» hasta los 25.000 -además de videos-, pero significa también que los medios tendrían que crear un contenido específico para la red X en cada artículo.



En otra publicación de la pasada noche, Musk ha sugerido además que los periodistas lleguen a tratos directos con su red para publicar contenidos, aparentemente a espaldas o en paralelo a sus propias empresas.



«Si eres un periodista que quiere más libertad para escribir y mayores ingresos, entonces publica directamente en esta plataforma», ha escrito el polémico empresario.



No es la primera vez que Musk interviene en cómo se ve el contenido que publican los medios de comunicación, este año el también director ejecutivo de Tesla y SpaceX puso y luego quitó etiquetas que decían «medio financiado por el Gobierno» y «medio afiliado al Estado» de diversos medios de información públicos.



Uno de los resultados de estos cambios fue que el medio estadounidense NPR, que tenía 8,7 millones de seguidores, se retirara de esta red social.



El último anuncio de Musk se produce, además, en medio de una reñida batalla con Mark Zuckerberg -creador y director ejecutivo de Meta-, que acaba de lanzar su propia red Threads con el objetivo confesado de competir directamente con Twitter.

