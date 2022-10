(VIDEO) "En Venezuela No hay un plan de manejo ambiental ni un mapa de riesgos" afirma el ecólogo Freddy Lovera

13-10-12.-El ecólogo dedicado a la educación ambiental y al cuidado de las cuencas hidrográficas, Freddy Lovera le hizo un llamado al gobierno venezolano a atender de forma integral y sistemática las cuencas del país para evitar otros desastres y aseguró que no hay un plan de prevención de riesgos ambientales.“En Venezuela no hay manejo integral sistémico de las cuencas como lo determina todos los documentos elaborados por la ONU. Nuestras cuencas están en una situación de gravedad y es lo que explica todas estas cosas que están sucediendo en el país”, dijo.¿Cuál fue la causa de la tragedia en Las Tejerías?El especialista mencionó los posibles factores causantes de la reciente tragedia en Las Tejerías, estado Aragua.“Tenemos que reconocer que muchos caseríos en Venezuela están donde hay un abanico aluvial. Las cuencas están deforestadas, han habido prácticas agrícolas que han exterminado los sistemas naturales y si a eso le sumamos el cambio climático, se convierte en una bomba de tiempo”, explicó.Hizo énfasis en que el gobierno no debió catalogar esta calamidad como una desastre natural, sino como un desastre socionatural.“La tragedia en Las Tejerías no es un desastre natural, es un desastre socionatural. Porque es producido por el hombre, por la acción entrópica y potenciado por el cambio climático”, precisó.Asimismo, hizo referencia a un informe de Nicholas Stern, sobre la economía del cambio climático.“Stern dijo que evitar el cambio climático vale el 1 % del PIB mundial anualmente, pero atenderlo significa hasta el 20 % del PIB”, parafraseó.Con esta referencia, explicó que para los gobiernos es menos costoso a nivel económico y social prevenir el cambio climático con políticas ambientales sostenidas en el tiempo, que atender los desastres que dejan saldos tan lamentables de pérdidas humanas y pérdidas materiales.“Lo que ahora se va a invertir va a ser una cifra astronómica para atender la tragedia de Las Tejerías. Si hubiésemos sido preventivos, si hubiésemos reforestado todas las cuencas del centro de Aragua, evitamos esta calamidad”, expresó.También alertó sobre otras zonas que pudiesen estar en mayor riesgo en el país próximamente.“La misma naturaleza está bioindicando cuáles son las zonas de mayor peligro. Los ríos de Táchira y Mérida se están desbordando constantemente, los ríos de Sucre, en Anzoátegui, Miranda, el Guaire en Caracas”, dijo.La urgencia de reforestar las cuencasInsistió en la importancia de reforestar las 16 cuencas hidrográficas del país.“Conare y algunas organizaciones han hecho reforestaciones puntuales, cuando es el día del árbol, van y siembran puntualmente. Pero no es suficiente para recuperar los bosques de galería que impiden que las aguas desarrollen una velocidad en las cuencas. Los suelos se saturan porque no tienen la parte boscosa que pueda minimizar los impactos de las gotas de lluvia sobre el terreno”, detalló.Los dirigentes políticos en Venezuela no tienen interés por el tema ambiental.Finalmente, lamentó que el tema ambiental no esté en la agenda de prioridades de los políticos en el país y que los ecologistas no sean tomados en cuenta.“Hace falta en Venezuela que los ecologistas entren en acción. Pero los ecologistas no somos tomados en cuenta… Aquí creen que un país se desarrolla a punta de dinero, pero el ambiente no está contemplado en los planes. Las economías actuales ponen en peligro la vida porque se hacen sobre la base de acabar con los sistemas naturales… La ecología debe formar parte de los procesos de cambio que necesita la sociedad. Es ecología o desastre”, sentenció.Invitó a la audiencia a investigar sobre las excelentes leyes que tiene Venezuela sobre el Agua y el Reciclaje, pero que lamentablemente no se cumplen.