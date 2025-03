Schémel: La oposición está desconectada de lo que piensan los venezolanos

El presidente de Hinterlaces, Óscar Schémel, afirmó que el más reciente estudio de opinión de monitor país reveló que la extrema derecha venezolana está desconectada de la realidad del país y de lo que piensan los venezolanos. «Expresando un profundo desprecio por la mayoría, por los sectores populares, a quienes ni siquiera intentan interpretar y mucho menos podrán liderar», puntualizó.

A través de un contacto telefónico en el programa radial «Cable a Tierra», Schémel dijo que ellos no «podrán liderar un país que no entienden y no se sienten» y que además «ellos tienen un discurso totalmente desactualizado, que no interpreta a la mayoría, que no se conecta con las aspiraciones de la mayoría».

Asimismo, aseveró que el 81% de la población considera que quienes promueven las sanciones en contra del pueblo venezolano deben ser juzgados por traición a la patria, aunque cada sector sociopolítico venezolano tiene diferentes formas de abordar el tema de las sanciones y el pacto de la economía y la calidad de vida, pero que todos los sectores están de acuerdo en que «nos afectan las sanciones por igual».

Destacó que la población venezolana está segmentada entre los opositores que dicen «los apoyo, pero nos afecta, y es el precio por el rescate de la democracia y los derechos humanos», y tienen una doble moral porque les perjudica su calidad de vida, pero apoyan las sanciones y resuelven la disonancia culpando al gobierno nacional; los nini son más pragmáticos, esperan respuestas, soluciones y planes».

Valoración positiva

Óscar Schémel, manifestó que hay una valoración positiva de la gestión del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y «reconocen que hay esfuerzo, constancia y perseverancia, una épica presidencial que se basa en la solución», y se puede observar la «resiliencia, resistencia, valentía y coraje del pueblo».

«Hoy la mayoría de los venezolanos está apostando a la paz y la seguridad, a la producción. En medio del agobio, la mayoría está apostando a la unión y a la inversión. Creen que el sentimiento que debe apostarse en Venezuela es que nos ayudemos para afrontar las adversidades», expresó.