Colombia: Conferencia Internacional sobre Venezuela, ni el Gobierno ni la oposición participarían

El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, anunció este viernes que la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro no participarán en la conferencia internacional para discutir sobre el diálogo político en el país vecino prevista para el próximo 25 de abril.



"No participaría (la oposición), son etapas diferentes. Aún más, a la primera convocatoria asistirían países distintos a Venezuela, que están preocupados por la situación. Venezuela no concurriría", aseguró Leyva a la prensa tras salir de una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, refirió AP.



La conferencia internacional en Bogotá fue anunciada el 28 de marzo por la Presidencia de Colombia con miras a promover el diálogo entre representantes de la sociedad civil, los sectores de oposición y el gobierno de Venezuela. En ese comunicado se especificó que el mandatario buscaría un "diálogo directo" con la oposición venezolana en la reunión.



Días después, el canciller colombiano aseguró a la prensa que invitarían a la conferencia a todos los partidos de oposición de Venezuela "porque naturalmente la salida política es con todos", aunque señaló que la presencia de Maduro no estaba confirmada.



Leyva también aseguró que el encuentro tendría como objetivo principal precipitar la reanudación del diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición que no se ha retomado oficialmente en México.



Al menos 15 países asistirían



Según aclaró Leyva, se tiene prevista la participación en la conferencia de aproximadamente 15 países europeos y latinoamericanos -que no detalló-, así como de Estados Unidos. El diplomático indicó que no se tiene previsto que acuda el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.



De los resultados de esa conferencia internacional, agregó Leyva, estaría muy pendiente el gobierno venezolano por la posibilidad de que Maduro "encuentre que realmente hay un camino que se está pavimentado para reanudar esas conversaciones en México".



La oposición y el gobierno de Maduro no se han vuelto a sentar oficialmente en la mesa de diálogo desde noviembre de 2022.



La delegación de Maduro ha reclamado el incumplimiento del acuerdo firmado en México bajo el que se crearía un fondo para atender necesidades sociales de los venezolanos, como acceso a servicios públicos, que llegaría progresivamente a 3.000 millones de dólares provenientes del dinero que el Estado venezolano tiene congelados en el exterior a raíz de las sanciones.