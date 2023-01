(VIDEO) Jorge Rodríguez: "no existe ninguna razón para continuar un diálogo con gente sin palabra"

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, exigió a quienes conforman la mesa de diálogo cumplir con el acuerdo social firmado en México en el cual se aseguraba la liberación de 3.200 millones de dólares congelados en bancos internacionales, para la inversión en distintos ámbitos.



"Si hay algo en lo que yo creo es en la palabra empeñada, y esos representantes de la derecha venezolana que firmaron un acuerdo social en la ciudad de México, en presencia del gobierno mexicano, los países acompañantes del reino de los Países Bajos y la República de Rusia; con el aval, hay que decirlo, que ellos le solicitaron primero autorización a sus dueños de EEUU, que si no se cumple con la devolución de los 3.200 millones de dólares que le habían robado, secuestrado a los venezolanos, pues no hay ninguna razón para continuar un diálogo con gente sin palabra", dijo.



Manifestó estar "asombrado" debido a que la Comisión Nacional de Primarias opositora pidió que se financie el proceso electoral interno con los activos de Venezuela retenidos en el exterior.



"Uno mira asombrado cómo esa llamada comisión de primarias, está pidiendo que con plata de la que nos robaron, se financie el proceso de primarias de la oposición venezolana", aseveró.



Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional enfatizó que el plan de trabajo que presentó el presidente Nicolás Maduro este lunes, debe ser acompañado por los parlamentarios y un conjunto de leyes para garantizar su viabilidad.



«Métanse sus amenazas por donde les quepan»



Ante esto, el represente del diálogo por el gobierno venezolano afirmó que tanto un hombre como una mujer deben tener palabra. En este sentido, afirmó: «Si yo pongo mi firma y pongo mi nombre en un documento, es un compromiso, mi obligación moral, ética, espiritual. Mi obligación ética, moral es cumplir y hacer cumplir esos acuerdos».



Asimismo, dijo que ahora el gobierno de los Estados Unidos ha amenazado nuevamente a Venezuela con reimponer sanciones e insistir en el bloqueo.



«No hay nada más deleznable que ponerse a firmar un papel sabiendo o sospechando que no iban a poder cumplir con ese cometido. No estamos diciendo que le regalen plata a nadie, estamos diciendo que devuelvan lo que se robaron, que devuelvan lo que tienen secuestrado para los hospitales, para las escuelas, el sistema eléctrico nacional. Métanse sus amenazas por donde les quepan. Este país va a seguir creciendo independientemente de que sigan con sus amenazas e instrucciones de mantener sanciones y bloqueo contra Venezuela. Vamos a seguir creciendo y vamos a conquistar con la fuerza de nuestro pueblo la prosperidad que nos merecemos», apuntó Rodríguez.



«Me tienen harto con la amenazadera», sentenció.



Por último, invitó a los que participaron en el diálogo en México a «tener cojones, ovarios para dejar de amenazar y cumplir con lo que se comprometieron».





Con información de Globovisión / Venezuela News.