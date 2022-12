(VIDEO) Jorge Rodríguez: El mayor error de la oposición es creer "sus mentiras sobre un liderazgo ilegal"

24-12-22.-El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, señaló que el mayor error de la extrema derecha norteamericana y la oposición venezolana "es creerse sus mentiras sobre un liderazgo ilegal"."Yo creo que están pagando las consecuencias -la oposición- de haberse equivocado de una manera tan abismal como se equivocaron en la práctica de la política venezolana", manifestó durante el programa A Pulso transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).Refirió en que solo a "un gobierno despiadado y extrañada de la realidad como el de Donald Trump" se la haya ocurrido colocar a Guaidó en una plaza pública para que se "autojuramentara" como supuesto presidente de un país que no existe "como el de Narnia" donde comenzó en dos vertientes los ataques contra Venezuela:Por un lado: justificar a través de está "pantomima" todo tipo de acción agresivas en contra del país. "Nos robaron el robo del oro en Inglaterra, nos robaron Citgo, Monómeros, nos robaron petróleo, dinero que de Venezuela que están en cuentas del exterior; dinero que necesitamos para medicamentos, para que el pueblo pueda vivir normalmente, justificándolo desde esa farsa llamada "gobierno interino".Y por otra parte, se inició una operación de robo masivo "que en algún momento la administración de Biden tendrá que echar un vistazo". Donde la USAID entregó millones de dólares a un grupo de ONGs, a Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges que "sencillamente se los robaron".Además, el diputado destacó que Venezuela se mantuvo firme ante los ataques y el robo de activos en el país por parte de la oposición. "El pueblo se mantuvo unido alrededor de su Constitución y del Gobierno constitucional, una Fuerza Armada monolítica que ha enfrentado innumerables embates", subrayó.Agregó que este sector opositor ya en el 2019 se había dado cuenta de su derrota. "Y se dedicaron a robar, en algún momento debe establecerse con claridad (...) cuanta plata se robó de Citgo, y se sigue robando Leopoldo López, el G4, Juan Guaidó, y también de Monómeros", puntualizó.Asimismo, Rodríguez desestimó el señalamiento del sector opositor que lo responsabiliza de las crisis, dificultades y divisiones en los partidos y personalidades reunidos en el llamado G4."Eso forma parte de una tontería más de las que se están diciendo entre ellos en los actuales momentos (...) si no hubieran robado tanto dinero, propiciado los peores bloqueos y las sanciones más brutales (...) sino hubiesen sido tan dañinos, serían una cosa tragicómica, una verdadera pantomima", aseveró.La aventura de Juan Guaidó "tenía fecha de vencimiento"Por otro lado, el también jefe de la delegación oficialista para el diálogo entre la oposición y Gobierno de Venezuela, aseveró en que la "aventura" del opositor Juan Guaidó tenía fecha de vencimiento. "Ellos sabían que era imposible sostener por más que sea el país más poderoso del mundo que avaló esa fantasía bárbara. Por más que sea el gobierno más prepotente que ha conocido la historia de los Estados Unidos -el gobierno de Trump- era completamente imposible sostener a un señor que dice ser un presidente de un país desde la sala de la Junta de Condominio del edificio donde vive", ratificó.Sostuvo en que la fortaleza del Gobierno es la Constitución de la República y el respeto a la voluntad popular "en todos sus aspectos y aristas desde el Consejo Comunal que toma una decisión y cada vez debe ser más empoderado hasta los procesos electorales que se viven el país".Afirmó que el presidente de la República, Nicolás Maduro no necesita legitimación por parte de las oposiciones, puesto que fue electo democráticamente por los venezolanos.En materia del diálogo Rodríguez puntualizó que este proceso con las distintas oposiciones de Venezuela fue "arduo e importante (…) permitió la conformación de acuerdos sociales"."Nosotros hemos cumplido con todos los procesos con los que nos comprometimos", expresó sobre el desarrollo de los acuerdos suscritos con la oposición radical en México.Decisión contra Alex Saab es una "barbaridad política"Además, en otro punto de ideas, describió el impacto que deja la decisión del juez estadounidense al desconocer la posición diplomática de Alex Saab.Jorge Rodríguez cuestionó que EEUU no tiene ningún derecho para decidir sobre la inmunidad diplomática de Alex Saab y que sus acciones ponen en juego al derecho internacional."Si este juez toma esta decisión que es una barbaridad política, ningún diplomático del mundo estará en condiciones de seguridad a partir de ahora si Estados Unidos puede decidir apresar a un diplomático -en este caso a Saab- en la condición que le dé la gana, porque ni siquiera se respetó nada del debido proceso. Saab ha sido doblemente secuestrado en Cabo Verde y torturado salvajemente. No había ningún tipo de orden de aprehensión, el código rojo de Interpol lo inventaron varios días después que Saab estuviera secuestrado. Después fue nuevamente secuestrado y llevado a EEUU. Y habíamos advertido a la delegación de la Plataforma Unitaria que eso iba a ser razón suficiente para que nosotros nos levantáramos de la mesa del diálogo como en efecto hicimos", enfatizó.Explicó que en estos momentos se encuentran en este proceso, después de la visita al país de funcionarios norteamericanos, donde construyeron en privado la posibilidad de un acuerdo social y esa es una postura del presidente Maduro. "No vamos a hablar de ningún tema si de primero no hablamos del tema social", aseveró.Rodríguez: Todos los que representan facciones de la oposición apoyaron sanciones contra VenezuelaEl parlamentario manifestó que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra Venezuela han sido promovidas por todos los sectores de la dirigencia opositora nacional."Todos los que representan las distintas facciones de la oposición venezolana, en sus distintas agrupaciones, en algún momento estuvieron de acuerdo y a favor de que se aplicaran esas sanciones contra Venezuela", destacó el jefe del Parlamento.Señaló que por eso arremetieron contra la economía del país, aplicando sanciones contra la industria petrolera nacional, además de bloquear las transacciones financieras de Venezuela en el exterior y robar los recursos que pertenecen al país y se encuentran en otros países.