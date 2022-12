EEUU: Un Juez federal de Florida niega pedido de inmunidad de Alex Saab

24-12-22.-Un juez federal del sur de Florida rechazó el viernes los alegatos de inmunidad diplomática de un aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro y resolvió que deberá proseguir el proceso judicial en el que enfrenta acusaciones de lavado de cientos de millones de dólares.En una orden judicial de 15 páginas, el juez Robert Scola consideró que Alex Saab no pudo probar que las leyes internacionales reconocen inmunidades transitorias para agentes diplomáticos en misiones temporales. Pero incluso si existiera esa inmunidad de tránsito, dijo el magistrado en su escrito, “requeriría el consentimiento del Estado en el que transitaba, lo que Saab tampoco ha demostrado”.“La evidencia sugiere que el régimen de Maduro y sus cómplices han fabricado documentos para encubrir a Saab Morán con un traje diplomático”, en un intento por sacar provecho de la ley de inmunidad diplomática, consideró el juez. “La corte no está convencida de que la credencial que Saab Morán invocaba para sustentar su pretensión de estatus diplomático sea legítima”.Saab, quien se encuentra detenido desde que fue extraditado hace mas de dos años, está acusado de haber lavado cientos de millones de dólares que obtuvo a través del pago de sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de contratos de programas alimenticios y para la construcción de viviendas económicas, entre 2011 y 2015. Unos 350 millones de dólares de esos negocios corruptos pasaron por Estados Unidos, de acuerdo con las acusaciones.El empresario colombiano ha alegado que no puede enfrentar cargos en Estados Unidos porque gozaba de inmunidad diplomática al momento de su arresto. Se ha declarado inocente y asegura que estaba en una misión humanitaria camino a Irán cuando su avión hizo escala en Cabo Verde para recargar combustible.De ser declarado culpable podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.El juez tomó su decisión tres días después de una audiencia en la que ya había cuestionado la posición de Saab. En ese momento Scola le preguntó a los abogados defensores por qué debería aceptar el alegato de inmunidad diplomática, siendo que Estados Unidos no reconoce la legitimidad del gobierno de Maduro, al que supuestamente representaba cuando fue detenido.Los abogados de Saab dijeron que apelarán la orden del juez ante un tribunal federal de mayor jerarquía porque están convencidos de que debe reconocérsele inmunidad diplomática a su cliente.“Creemos que el señor Alex Saab es un enviado especial que es jefe de misión”, expresó en una declaración escrita David Rivkin, uno de los abogados del empresario. “Como tal tiene todo el derecho de inmunidad diplomática”.En su resolución escrita el magistrado dijo que el título de “enviado especial” sólo refleja una designación que le dio el régimen de Maduro a Saab.Con el alegato de la supuesta inmunidad, lo que buscaba Saab era que el juez archivara el caso. Se lo pidió formalmente en una moción presentada en octubre.La defensa de Saab ha reclamado la inmediata liberación del empresario, alegando que fue “secuestrado” ilegalmente en Cabo Verde a pedido de Estados Unidos mientras viajaba en calidad de enviado de Venezuela a Irán.Pero la fiscalía puso en tela de juicio esos alegatos y cuestionó la validez de los documentos presentados por Saab, entre ellos el pasaporte y cartas de certificación diplomática. Para Washington, que es el que presentó las acusaciones, ninguna de las pruebas presentadas por Saab demostró que tenía una misión diplomática a largo plazo amparada por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.El juez Scola recordó en su resolución que Saab se reunió a partir de 2016 con agentes federales estadounidenses en un intento aparente de evitar acusaciones judiciales. Así, en junio de 2018 firmó un acuerdo de cooperación con la DEA, y en febrero de 2019 efectuó cuatro pagos por un total de 12,5 millones de dólares a una cuenta bancaria controlada por la agencia antidrogas para devolver ganancias obtenidas a través de su actividad delictiva, indicó el magistrado en el escrito.Saab alega que fue designado “enviado especial” de Maduro en abril de 2018. Fue procesado en julio de 2019 y permaneció prófugo hasta su arresto, casi un año después en Cabo Verde.La fiscalía sostiene que viajaba a Irán en calidad de empresario y no como diplomático, junto a ejecutivos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela como parte de un acuerdo en el que Irán enviaba aditivos de gasolina.“Las propias evidencias de Saab muestran esto también”, dijo el juez en su orden. “Muestran el retiro y la entrega de 80 barras de depósito de oro de varios bancos venezolanos a cambio de gasolina de Irán”.