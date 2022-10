(VIDEO) Cabello asegura que cambio de EEUU hacia la migración venezolana se debe a “cálculos políticos”

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello aseguró el lunes que el cambio de postura de Estados Unidos hacia la oposición y la migración venezolana obedece a “cálculos políticos”.



Durante una rueda de prensa transmitida por el canal VTV, Cabello instó a la militancia del Psuv a estar “alertas”, porque “el gobierno de Joe Biden viene con otro plan dirigido a causarle un mayor daño a Venezuela sin necesidad de intermediarios”.





“Esa situación (Gobierno interino) la generó EE.UU., metiéndose en los asuntos de otros países. Guaidó es un problema de EE.UU. no de nosotros, no hayan que hacer con un señor que ha resultado un gran inepto, un gran ladrón, un estafador y ahora no saben qué hacer, cómo quitárselo de encima, sin que el orgullo imperialista se vea afectado“, sostuvo.Cabello no descartó que si la Casa Blanca no apoya la continuidad del interinato para 2023, Guaidó se “rebele” contra Estados Unidos.Por otra parte, aseguró que las elecciones de medio término en el país norteamericano previstas para el 8 de noviembre influyen en la decisión de dejar de lado el interinato y “cerrarle las puertas” a la migración venezolana.En este sentido, Cabello criticó que la Casa Blanca aprobara una medida migratoria para frenar la entrada de connacionales que son expulsados a México y ahora les ofrece llegar en avión sin hacer ningún trámite.“Eso es una mantequilla, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque era un plan y ahora le dieron la vuelta política, hasta Marco Rubio (senador) salió a aplaudir al gobierno de Biden que estaba en contra de eso, juegan a la política de guachafita, al show, el espectáculo”, agregó.Asimismo, negó que quienes salieron de Venezuela a Estados Unidos sean perseguidos políticos y rechazó que sean usados como “instrumentos contra el país” y acusó a los dirigentes políticos como Carlos Vecchio y David Smolansky de recibir dinero a medida que aumentaba la cantidad de migrantes venezolanos.“Países que tenían las fronteras abiertas ahora las cerraron porque se cambió el plan, pero estamos alertas porque seguro vendrá algo peor”, reiteró.Finalmente, dijo que la presencia del dirigente de Primero Justicia (PJ), Tomás Guanipa, en el tapón del Darién, comprueba el “montaje” sobre la migración de venezolanos a través de la peligrosa selva.