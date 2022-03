WSJ: Guaidó pide en una carta a Biden no comprar petróleo venezolano

Según un artículo publicado por el diario norteamericano The Wall Street Journal, Juan Guaidó habría escrito una carta al mandatario Joe Biden pidiendo que reconsiderara la negociación iniciada con el gobierno venezolano.



Esto ocurrió luego de que se conociera la reunión que sostuvieran funcionarios de la Casa Blanca con el presidente Nicolás Maduro.



Argumentaba el opositor Juan Guaidó en el mencionado texto que Venezuela no estaría en condiciones de producir suficiente crudo para bajar los precios del petróleo. Además afirmó que el levantamiento de las sanciones recompensaría a un «dictador» responsable de obligar a millones de venezolanos a salir del país.



Reactivación del diálogo



Recordemos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó la semana pasada que habría que recibió a una delegación del gobierno de Estados Unidos en el Palacio de Miraflores, en Caracas.



«El día sábado pasado en horas de la noche llegó a Venezuela una delegación del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. La recibí acá en el Palacio Presidencial, como he recibido en otras oportunidades a delegaciones de gobiernos del mundo».



«Tuvimos una reunión que podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática», valoró el Jefe de Estado en su alocución durante la noche de este lunes.



Maduro dijo que comunicó a los voceros de Estados Unidos su máxima voluntad para avanzar en pro de la paz de la región.



Comentó que desde el mismo sábado hubo una «histeria noticiosa» en redes sociales a propósito de ese encuentro bilateral. «Versiones que van y que vienen (…) Que se habló esto, que no se habló aquello.



Todas las versiones que han salido son pura mentira y especulación, sin necesidad. Nosotros nos apegamos a la verdad, a la buena voluntad y a la buena diplomacia para hacer avanzar la paz en la región y el mundo».



Le acompañó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, a quien autorizó dar detalles de lo conversado en una conferencia de prensa.