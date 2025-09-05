Científicos desarman el informe climático del gobierno de EEUU

5 de septiembre de 2025.- Más de 85 científicos y especialistas en clima revisaron el <https://www.energy.gov/> nuevo reporte climático del Departamento de

Energía de Estados Unidos y concluyeron que "no es científicamente creíble"

y aparece predeterminado para justificar el debilitamiento de regulaciones

ambientales y favorecer a la industria fósil.



Andrew Dressler, profesor de Ciencias Atmosféricas en la Universidad de

Texas, afirmó que "ese informe se burla de la ciencia. Se basa en ideas que

fueron rechazadas hace mucho tiempo, respaldadas por tergiversaciones del

conjunto del conocimiento científico y omisiones de datos importantes".



Quizás

<https://www.energy.gov/sites/default/files/2025-07/DOE_Critical_Review_of_I

mpacts_of_GHG_Emissions_on_the_US_Climate_July_2025.pdf> el aspecto más

delicado del estudio de Energía es que lo está utilizando la estatal

<https://www.epa.gov/> Agencia de Protección Ambiental (EPA en inglés) como

sustento para revocar decisiones que datan desde 2009 y regulan en Estados

Unidos las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del

calentamiento planetario.



Se trata del marco legal más importante que tiene este país para limitar la

contaminación climática. Y Estados Unidos es actor fundamental en la

economía y sociedad mundiales, que obran sobre la evolución y crisis del

clima.



Con su nueva política, el gobierno que dirige el presidente Donald Trump

impulsa la expansión de la producción de combustibles fósiles, a la vez que

recorta los incentivos para las energías limpias.



El documento crítico denuncia que, "con tácticas similares a las empleadas

por la industria petrolera", el estudio del Departamento de Energía

<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQcpdjrwHMqmFmzwMkTJmCLRcJL?pr

ojector=1> fue elaborado por un comité de cinco autores, todos conocidos por

relativizar o cuestionar la ciencia climática, y en varios casos escribiendo

fuera de sus áreas de especialidad.



Tampoco hubo proceso de revisión por pares ni transparencia en la

elaboración, y se usaron citas selectivas y estudios desactualizados, muchos

escritos por los mismos autores e ignorando el consenso científico reflejado

en los informes del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático

(Ipcc).



El climatólogo Robert Kopp, de la Universidad Rutgers y ex autor líder del

Ipcc, dijo que "normalmente, un informe como este se sometería a una

revisión por pares rigurosa, imparcial y transparente", lo cual no se

produjo.



"Cuando quedó claro que el Departamento de Energía no iba a organizar la

revisión, la comunidad científica se unió por sí sola, en menos de un mes,

para presentarla.



Los más de 85 revisores expertos voluntarios descubrieron que el comité de

cinco elaboró un informe que carece de credibilidad científica", apuntó

Kopp.



El documento crítico insiste en que, a diferencia de las evaluaciones

legítimas, el informe de Energía "se elaboró en secreto, sin revisión

independiente por pares ni responsabilidad por responder a los comentarios

públicos".



El informe gubernamental "busca minimizar los riesgos del calor récord, las

lluvias intensas, el agravamiento de los incendios forestales, el aumento

del nivel del mar y los daños generalizados a la salud, todos ellos bien

documentados por décadas de investigación científica revisada por pares",

señala el texto crítico.



Otro defecto estaría en la evidencia seleccionada: el documento de Energía

"cita selectivamente estudios obsoletos o desacreditados (a menudo escritos

por los propios miembros del comité), ignora el peso abrumador de la

evidencia científica y tergiversa las fuentes convencionales", señala el

reporte de los 85 científicos.



Y, finalmente, el resultado del estudio gubernamental estaría

predeterminado, pues "se redactó para justificar la reversión de la

Detección de Peligros (de 2009) de la EPA, y el avance de los intereses de

los combustibles fósiles, no para fundamentar las políticas con ciencia

creíble", de acuerdo con la crítica.



Por el contrario, el análisis crítico defiende estudios del Ipcc y de la

interinstitucional Evaluación Nacional del Clima de Estados Unidos, que en

2023 confirmaron que el cambio climático antropogénico se agrava con cada

tonelada emitida de gases de efecto invernadero, y perjudica a comunidades

de todo el país y del mundo.



Para el conjunto de expertos críticos "el consenso científico sigue siendo

claro. La evidencia confirma que la crisis climática es más sólida que

nunca".