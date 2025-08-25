Aumenta a 798 la cifra de muertos en Pakistán durante la temporada del monzón

Los patrones de precipitaciones erráticos e intensificados, amplificados por el cambio climático, están agravando la vulnerabilidad de Pakistán

25 de agosto de 2025.- Las incesantes lluvias monzónicas en Pakistán elevaron la cifra de fallecidos a 798 personas en todo el país desde finales de junio, según informes recientes, con las previsiones meteorológicas indicando que el tiempo adverso persistirá en las próximas semanas.



La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA) reportó un total de 1.074 heridos por incidentes relacionados con la lluvia hasta el 25 de agosto, incluyendo 531 hombres, 286 niños y 257 mujeres. Además, se confirmó la destrucción o daños en más de 2.400 viviendas y la pérdida de más de 1.000 cabezas de ganado hasta el 21 de agosto.



La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) advierte que las condiciones meteorológicas adversas continuarán hasta principios de septiembre, lo que aumenta el riesgo de nuevas inundaciones, deslizamientos de tierra y pérdidas de cosechas.



Específicamente, la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa (KP) ha sido la más afectada, registrando 408 muertes. Las autoridades declararon el estado de emergencia en nueve distritos de esta provincia, donde las lluvias torrenciales entre el 15 y el 19 de agosto causaron la muerte de 368 personas, hirieron a 182 y dañaron más de 1300 viviendas.



Cerca de 100 escuelas quedaron destruidas en KP, y muchas otras se utilizan ahora como refugios temporales, restringiendo aún más el acceso a la educación.



Las consecuencias para los niños han sido especialmente graves, con al menos 21 niños entre los fallecidos en Khyber Pakhtunkhwa desde el 15 de agosto.



En la provincia de Sindh, las intensas lluvias del 19 de agosto provocaron inundaciones urbanas en Karachi, la ciudad más grande de Pakistán, donde al menos seis personas murieron por derrumbes de muros y electrocuciones.



Por su parte, la provincia de Punyab ha sufrido graves inundaciones a lo largo de los ríos Indo y Chenab, que han desplazado a más de 2.300 familias y dañado cultivos comerciales en miles de hectáreas.



Asimismo, las áreas ribereñas o “katcha” en Layyah, Kot Addu, Taunsa Sharif, Dera Ghazi Khan y Rajanpur se encuentran entre las más afectadas, con miles de personas evacuadas.



La División de Pronóstico de Inundaciones de Pakistán (FFD) advertió que los ríos Chenab e Indo podrían alcanzar niveles altos de inundación, y que el río Sutlej continuará con un alto nivel, sujeto a las liberaciones de los embalses de la India.



Este país, de acuerdo con el Tratado de Aguas del Indo, ya alertó a Pakistán sobre una potencial inundación de alto nivel en el río Tawi.



Ante la magnitud de la catástrofe, las autoridades federales y provinciales están liderando la respuesta, movilizando a más de 2.000 personas para rescate y evacuación.



En coordinación con las Naciones Unidas y sus socios, se han enviado artículos de primera necesidad como alimentos, tiendas de campaña y suministros médicos a las zonas afectadas.



La OCHA desplegó coordinadores sobre el terreno y ha activado mecanismos de emergencia, liberando fondos para asistencia vital en salud, agua, seguridad alimentaria y refugio.



Cabe destacar que esta temporada de monzones se suma a una tendencia preocupante en Pakistán, un país que es uno de los más vulnerables al cambio climático a pesar de contribuir con menos del 1 por ciento a las emisiones globales de gases de efecto invernadero.



Los patrones de precipitaciones erráticos e intensificados, amplificados por el cambio climático, están agravando la vulnerabilidad del país y amenazando vidas y medios de subsistencia.



En 2022, el país sufrió inundaciones sin precedentes que causaron más de 1.700 muertes y pérdidas económicas estimadas en 40.000 millones de dólares. Las autoridades temen que el monzón actual pueda provocar un desastre de una escala similar.