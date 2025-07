(VIDEO) Trump lanza ultimátum a Putin y le da "10 o 12 días" para que ponga fin a la guerra de Ucrania

29-07-25.-El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó un ultimátum a su homólogo Vladimir Putin, al darle un plazo de «10 o 12 días» para poner fin a la guerra en Ucrania si no desea enfrentarse a nuevas sanciones, palabras que emitió durante su reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer, en Escocia.Además, el mandatario estadounidense, que hasta ahora no se había pronunciado demasiado sobre la catástrofe humanitaria en Gaza, dijo que hay señales de una «verdadera hambre», y prometió más ayuda, incluyendo la apertura de «centros de distribución de alimentos».Sentado junto a Starmer en su lujoso campo de golf en Turnberry, al sur de Glasgow, Trump dijo que está «muy decepcionado» con Putin por los continuos ataques a objetivos civiles ucranianos.Anunció una reducción del plazo anterior de 50 días para que Putin pusiera fin al conflicto en Ucrania a «unos 10 o 12 días», comenzando de inmediato. «No hay razón para esperar», dijo Trump.«Realmente sentí que iba a terminar. Pero cada vez que pienso que va a terminar, mata a gente. Ya no estoy tan interesado en hablar (con él) más», agregó. Kiev reaccionó rápidamente agradeciendo su mensaje de «firmeza».«Verdadera hambre»Trump y Starmer centraron también su reunión bilateral en la idea de poner fin al sufrimiento en Gaza y reavivar las conversaciones de alto el fuego estancadas entre Israel y Hamás.El mandatario estadounidense dijo que un alto el fuego es «posible», reconoció que mucha gente «está muriendo a hambre» y anunció la creación de unos «centros de comida».Aludiendo a imágenes de niños en Gaza vistas en televisión, dijo: «Es una verdadera hambre». «Vamos a conseguir buena comida fuerte, podemos salvar a mucha gente. Quiero decir, algunos de esos niños — eso es un verdadero caso de inanición», prometió.Starmer, bajo presión interna para seguir el ejemplo de Francia y reconocer un estado palestino, calificó la situación que se desarrolla en Gaza como una «catástrofe absoluta».Diplomacia de golfAmbos también discutieron la implementación del acuerdo comercial entre el Reino Unido y Estados Unidos que fue firmado el 8 de mayo y que redujo los aranceles para ciertas exportaciones británicas, pero que aún no ha entrado en vigor.Trump recibió a Starmer y su esposa Victoria bajo estricta seguridad en Turnberry, donde había pasado dos días jugando golf desde que llegó a Escocia el viernes por la noche para una visita de cinco días.Sus conversaciones se produjeron después de que Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaran un acuerdo histórico para evitar una guerra comercial a gran escala por los aranceles tras una visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Trump el domingo en su complejo.Trump insinuó que no impondrá altos aranceles a los productos farmacéuticos británicos. «Ciertamente nos sentimos mucho mejor con su país trabajando en productos farmacéuticos para Estados Unidos que con algunos de los otros países», le dijo a Starmer.Londres ya recibe un trato más favorable que otros socios internacionales de Washington, con aranceles limitados al mínimo del 10%, incluso para el sector automovilísticoPese a ello el Gobierno británico sigue negociando exenciones para el acero y el aluminio. Actualmente, estos productos están gravados con una tasa del 25%, la mitad de la tasa del 50% aplicada al resto del mundo,Trump se propuso al comienzo de su segundo mandato cumplir un deseo de décadas de reestructurar el comercio de Estados Unidos con el mundo, con su administración convencida de que su estrategia agresiva de aranceles podría lograr «90 acuerdos en 90 días».Después de meses con muy poco que mostrar, ahora está disfrutando de cierto éxito, al lograr acuerdos con Japón, Filipinas, Indonesia y, lo más importante, la Unión Europea.Se espera que los acuerdos entren en vigor el 1 de agosto para reemplazar el régimen actual de aranceles que enfrentan estas economías, dijo un portavoz de la Casa Blanca a AFP.Después de su encuentro, Trump y Starmer se dirigieron juntos a Aberdeen, en el noreste de Escocia, donde el presidente estadounidense debe inaugurar un nuevo campo de golf el martes.Con información de AFP y RSS