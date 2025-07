Tailandia: hombre armado mata a 5 y hiere a 2 en mercado de Bangkok

El cuerpo del presunto tirador está cubierto con una sábana en el mercado de Or Tor Kor en Bangkok

28 de julio de 2025.- Un hombre armado disparó y mató a cinco personas en un popular mercado de alimentos frescos en la capital tailandesa el lunes antes de suicidarse, informó la policía, atribuyendo el tiroteo a un rencor personal.



Entre las víctimas se encuentran cuatro guardias de seguridad en el mercado Or Tor Kor en el norte de Bangkok, según un comunicado de la policía. También se informó que un vendedor fue asesinado y que otras dos personas resultaron heridas.



El mercado, junto al extenso mercado de fin de semana de Chatuchak, ofrece todo tipo de productos y es popular entre los turistas tailandeses y extranjeros.



Un comunicado del comisionado de la Policía Metropolitana de Bangkok emitido varias horas después del tiroteo detalló que la esposa del agresor les informó que él guardaba rencor contra los guardias de seguridad debido a que su automóvil fue rayado en 2019 o 2020. La esposa tiene un puesto de comida en el mercado, según el comunicado.



"El señor Noi es una persona que adora y protege mucho su auto, y también es una persona violenta", se lee en el comunicado, donde se identifica al sospechoso sólo por un apodo.



Se dijo que el agresor se alejó después del tiroteo y se disparó con una pistola en un banco. Llevaba una camiseta negra, pantalones cortos de patrón militar, una gorra de béisbol y una mochila.



El comunicado enfatizó que el incidente involucró un conflicto personal y no estaba vinculado a los enfrentamientos fronterizos con la vecina Camboya, como se había rumoreado en las redes sociales.



La violencia armada no es inusual en Tailandia, que tiene leyes bastante restrictivas pero también una alta tasa de posesión de armas.



El último incidente de tiroteo masivo en Bangkok fue en octubre de 2023, cuando un adolescente utilizó una pistola de fogueo modificada para disparar a más de media docena de personas en el centro comercial Paragon en el principal distrito comercial de la ciudad, matando a tres.



Una de las peores matanzas masivas del país ocurrió en octubre de 2022 en la provincia nororiental de Nong Bua Lamphua, cuando un sargento de policía que había perdido su trabajo utilizó armas y cuchillos para matar a 36 personas, incluidos dos docenas de niños pequeños en una guardería.



En febrero de 2020, un soldado tailandés descontento disparó y mató a 29 personas, la mayoría en un centro comercial en la ciudad nororiental de Nakhon Ratchasima, antes de ser abatido por la policía tras un asedio de 18 horas.