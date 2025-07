Senado de Brasil con 70 pedidos de destitución de jueces del Supremo

Senado Federal de Brasil

28 de julio de 2025.- El Senado Federal de Brasil registra hasta hoy 70 solicitudes de destitución contra magistrados de la Corte Suprema desde 2021 y el juez Alexandre de Moraes es el principal objetivo.



Con la nueva denuncia presentada el miércoles por el senador Flávio Bolsonaro contra De Moraes se alcanzó ese número de demandas de impeachment (cesantía) contra autoridades del Supremo Tribunal Federal (STF).



Todas las solicitudes permanecen pendientes de revisión, en el despacho del presidente del Congreso Nacional, Davi Alcolumbre.



El estudio considera las solicitudes presentadas desde el 4 de enero de 2021, fecha en la que Alcolumbre, aún en su primer mandato como timonel de la asamblea senatorial, desestimó todos los expedientes aplazados contra miembros del STF.



Desde entonces, la acumulación de peticiones no ha hecho más que aumentar, con una fuerte concentración en los nombres más atacados por legisladores de la oposición.



Hasta la fecha, De Moraes es, por mucho, el principal blanco: hay 29 pedidos de impeachment pendientes en su contra, lo que equivale al 41 por ciento de todos los casos en el Senado.



A continuación, se ubica Roberto Barroso, actual presidente del Supremo, quien cuenta con 19 solicitudes.



De los 11 magistrados que actualmente prestan servicios en la corte superior, solo tres aún no han sido objeto de reclamos de impeachment: André Mendonça, Kassio Nunes Marques y Cristiano Zanin. Solo en 2025, el Senado ya recibió 12 solicitudes de destitución contra jueces del Supremo, más que el total presentado en 2023 (10) y 2024 (dos).



En 2021, el año de mayor presión institucional sobre el Poder Judicial, se presentaron 34 demandas de suspensión de funciones.



Algunas de estas requerían la destitución colectiva de los 11 magistrados del tribunal en ese momento, ocho de los cuales aún ocupan escaños en el máximo juzgado.



Desde que asumió este año la jefatura del Senado, Alcolumbre aún no se ha pronunciado sobre ninguna de las nuevas solicitudes.



En su mandato anterior, presentó todas las peticiones en masa sin analizar su fondo.



La Constitución Federal establece que el Senado es responsable de procesar y juzgar a los magistrados de la Corte Suprema en casos de responsabilidad penal.



Sin embargo, no existe un procedimiento constitucional específico para el impeachment de los integrantes del tribunal, como sí lo hay para el presidente de la República.



Cualquier ciudadano puede emitir una queja contra un juez del Supremo.



La solicitud debe presentarse ante el Congreso Nacional y registrarse como petición.



Hasta la fecha, el Senado Federal no ha aceptado ni tramitado ninguna solicitud de impeachment contra un magistrado del Supremo.