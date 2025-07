Hambruna en Gaza: Camiones de ayuda humanitaria logran entrar al territorio palestino

Convoyes de ayuda humanitaria procedentes de Egipto iniciaron este lunes su recorrido hacia la Franja de Gaza, luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtiera que la población enfrenta niveles críticos de una hambruna provocada deliberadamente por la ocupación israelí, con saldo hasta el momento de 122 personas muertas por inanición, de ellas 83 menores de edad.

Medios locales en Gaza informaron que un total de 73 vehículos ingresaron a la región, en medio de ataques simultáneos a campos de refugiados y emboscadas a grupos que solicitaban socorro.

De acuerdo con organizaciones internacionales, Gaza necesita la entrada de 500 camiones diarios, capaces de transportar alrededor de 40 palés de alimentos y otros productos básicos cada uno, para cubrir las necesidades humanitarias mínimas.

Este es el segundo día consecutivo en el que se establecen pausas tácticas temporales del genocidio israelí, que permiten el acceso limitado a la zona sitiada. Sin embargo, numerosos envíos han sido interceptados y saqueados, según informó la Oficina de Medios del Gobierno gazatí.

In another chapter of agony, an injured man struggles to carry a sack of flour to feed his family despite a leg injury, while another collects what has fallen to the ground, all amid the ongoing Israeli starvation war. pic.twitter.com/N8PvbbHEBP