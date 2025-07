(VIDEO) Vicepresidenta de Colombia: “Pasé de heroína a traidora". Advierte división y racismo en el gobierno

26-07-25.-La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, habló el viernes sobre el quiebre al interior del gobierno del que hace parte, luego de que en las últimas semanas se sintiera cuestionada sobre su lealtad al presidente Gustavo Petro en medio de denuncias de un supuesto plan para sacarlo del poder.Márquez, la primera vicepresidenta afrodescendiente en Colombia, aseguró en un discurso que fue tildada de traidora dentro del gobierno: “Pronto pasé de ser el fenómeno político, la heroína, a ser la traidora, porque en este país cuando una mujer asciende, la sospecha la persigue”.La política interna se agitó en las últimas semanas luego de que se supiera de un supuesto plan impulsado por el excanciller Álvaro Leyva, quien en audios revelados por diario El País habló sobre una estrategia que buscaría que Petro fuera apartado del poder antes de terminar su mandato en agosto de 2026.Leyva habría planteado que Márquez fuera eventualmente el reemplazo de Petro en el poder.Márquez había guardado silencio y se pronunció mediante comunicados, negando cualquier vinculación al supuesto plan y pidiendo a la fiscalía que investigase, luego de que Petro dijera que los mencionados en los audios debían responder judicialmente.“Disentir en el gobierno que ayudé a elegir y del cual hago parte no es traicionar. Ejercer la dignidad no es conspirar, sirvo a mi pueblo con lealtad”, dijo Márquez en un encuentro en Cali, al suroeste del país, en el marco del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes.Las tensiones políticas entre Petro y Márquez venían desde antes de la revelación de los audios. En un controvertido consejo de ministros televisado la vicepresidenta cuestionó decisiones del presidente, siendo una de las más críticas.Luego de ese consejo varios ministros renunciaron y otros fueron cambiados por el presidente, renovando su gabinete. Márquez fue relevada de su cargo como ministra de la Igualdad, el cual ayudó a crear y era su principal promesa de campaña para trabajar por los más vulnerables.Para Márquez la ruptura política es una muestra de un problema estructural. Considera que ha sido señalada por su color de piel y que su figura, como símbolo de un pueblo tradicionalmente excluido, fue utilizado electoralmente.“El día que ganamos la segunda vuelta, fue un día que se nos permitió la presencia, pero no se nos reconoció”, aseguró Márquez sobre las elecciones en las que ganaron en 2022 junto a Petro, el primer presidente izquierdista en el país.Reprochó que una vez en el poder, fue juzgada: “Tengo ganas de gritar, tengo ganas de contar cómo este país nos arrastra en sus narrativas de exclusión, nos asfixia con sus desconfianzas y luego nos culpa por no respirar”.