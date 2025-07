Ministro israelí cita a Hitler para justificar el genocidio en Gaza

El embajador palestino en Reino Unido, Hunsam Zomlot, publicó ayer en X, junto con imágenes de las primeras planas de The Guardian y The Daily Express

25 de julio de 2025.- Al menos 89 palestinos fueron abatidos ayer y 435 resultaron heridos por fuego de tropas israelíes en Gaza, mientras el ministro israelí de Patrimonio, Amichai Eliyahu, aseguró que Israel avanza en la destrucción de la franja, que será totalmente judía. Más tarde, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo que Eliyahu no habla en nombre de mi gobierno.



Estados Unidos abandonó las conversaciones para un alto el fuego en el enclave y llevó de regreso a su equipo negociador después de que la última respuesta de Hamas mostró una falta de deseo de alcanzar una tregua, indicó el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, en un comunicado. La decisión provocó sorpresa a Hamas.



Previamente, Israel aseguró que sigue abierto a negociaciones, pero retiró a su delegación de Qatar y la llamó a consultas, luego de que el grupo de resistencia islámica presentó a los mediadores, Qatar y Egipto, su repuesta a la propuesta israelí de una tregua de 60 días.



La cifra total de muertos en el enclave palestino desde que comenzó la guerra, hace un año y nueve meses, ascendió a 59 mil 587 y los heridos a 143 mil 498, la mayoría mujeres y niños.



En este contexto, Eliyahu celebró que Israel está “expulsando a esta población que ha sido estudiada en Mein Kampf”, en referencia al libro Mi lucha, de Adolfo Hitler, en una entrevista con radio Kol Barama, informó The Times of Israel.



No tenemos por qué preocuparnos por el hambre en la franja. Que el mundo se preocupe por ello, añadió el ministro y llamó monstruos a los gazatíes.



Netanyahu emitió después un comunicado en el que señaló que Eliyahu no es miembro del gabinete de seguridad que determina la conducta en la guerra, mientras el líder de la oposición, Yair Lapid, calificó las declaraciones de desastre propagandístico y afirmó que así Israel nunca convencerá al mundo de lo justa que es su guerra contra el terrorismo, en momentos en que continúan las protestas en las calles de Tel Aviv en demanda del cese de la guerra contra Gaza y el retorno de los rehenes que permanecen en manos de Hamas.



Witkoff indicó que la Casa Blanca considera opciones para traer de vuelta a casa a nuestros rehenes. Estamos decididos a buscar un fin a este conflicto y una paz permanente en Gaza, afirmó en la red social X.



Hamas destacó que los otros mediadores acogieron con agrado y satisfacción nuestra postura constructiva, que abre la puerta para alcanzar un acuerdo integral.



En Ginebra, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, exigió pleno acceso para entregar ayuda, así como la liberación de todos los rehenes, alto el fuego y una solución política al conflicto. La paz es la mejor medicina, señaló.



En tanto, Israel impuso fuertes restricciones a la cantidad de ayuda humanitaria que permite entrar a Gaza después de un bloqueo total de 11 semanas a principios del año.



La ONU denunció también que la restricción de Israel a los visados de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios sólo aumentará los obstáculos.



Al hambre y las balas se suman las enfermedades, que están arrasando con los gazatíes, alertó Oxfam, red de ONG que luchan contra la pobreza. Las dolencias transmitidas por el agua insalubre, prevenibles y fácilmente tratables, aumentaron en 150 por ciento en Gaza en los últimos tres meses; los casos de diarrea sanguinolenta, 302 por ciento, y los de ictericia aguda, 101 por ciento.



La mayoría de los casos de desnutrición infantil severa surgen por combinación de falta de nutrientes e infecciones, lo que provoca diarrea y otros síntomas que causan deshidratación, dijo Alex de Waal, autor de Inanición masiva: la historia y el futuro de la hambruna y director de la Fundación para la Paz Mundial.



Desastre ambiental



Un estudio de las universidades de Edimburgo y Oxford reveló esta semana que limpiar los escombros resultado de la devastación israelí en Gaza podría llevar cuatro décadas y generar más de 90 mil toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero.



La destrucción de la infraestructura palestina ha generado al menos 39 millones de toneladas de escombros de hormigón, y para retirarlos harían falta 2.1 millones de camiones. Limpiar esos desechos equivaldría a recorrer 737 veces la circunferencia de la Tierra, concluyeron los investigadores.