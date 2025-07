VIDEO) Zona económica Venezuela-Colombia: una apuesta por la paz y el desarrollo fronterizo

En un paso más hacia la integración regional, los gobiernos de Venezuela y Colombia firmaron recientemente un memorando de entendimiento para crear una Zona Económica Especial (ZEE) binacional.



El acuerdo, que tiene como epicentro las regiones fronterizas de ambos países, históricamente afectadas por el conflicto armado, el narcotráfico, la migración forzada y el desarrollo de economías informales, plantea un giro estructural en la política fronteriza: se convertirán en polos de desarrollo productivo, paz y complementariedad económica.

Para el investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Fronterizos (CIEF), Jorge Forero Coronel, el contexto político actual marca una diferencia sustancial respecto a iniciativas fallidas del pasado.



"Este acuerdo surge en un momento donde afortunadamente se produjo la restauración de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, algo que ha sido una demanda de las ciudadanías y de la población fronteriza", explica en diálogo con Sputnik.



Lecciones aprendidas



El analista rememora que una de las principales lecciones de la crisis diplomática entre ambos países es que no se puede permitir la imposición de políticas que no abarquen la necesidad de integración de la población.



En su análisis, la viabilidad del proyecto no reside únicamente en la voluntad de los Estados, sino en el reconocimiento de que "somos un mismo pueblo históricamente constituido, culturalmente constituido, genealógicamente constituidos como un solo pueblo".



El memorando de entendimiento plantea, en efecto, un horizonte ambicioso. Forero sostiene que su propósito fundamental es la construcción de paz, lo cual puede ser alcanzado "en la medida en que todos los desarrollos legislativos posteriores, de políticas públicas y de programas tengan la capacidad de fortalecer la garantía y la seguridad de los derechos de la ciudadanía, de potenciar la presencia de las instituciones y de generar una nueva sinergia entre los poderes estatales, el mundo multilateral, la comunidad internacional y la sociedad civil".



El experto subraya que esta zona económica podría convertirse en una plataforma para "el desarrollo de proyectos para nuevas cadenas de valor", así como para fortalecer aquellas que ya existen, "a partir de la complementariedad y las potencialidades que tienen los dos países". De concretarse, se generarían nuevos circuitos económicos, optimizando las capacidades de infraestructura y logística.



Vencer los obstáculos



Sin embargo, el reto es mayúsculo. Venezuela y Colombia poseen marcos legales, regímenes aduaneros y sistemas tributarios distintos. Para el especialista, el memorando es precisamente "un gran primer paso para asumir la necesidad de generar los mecanismos y los instrumentos necesarios para desbordar, para trascender esos obstáculos".



En ese sentido, el comercio binacional representa una palanca histórica del crecimiento económico en la frontera. Forero enfatiza que si se logran "generar cadenas de valor complementarias", podrían establecerse tratados específicos "en ámbitos como el laboral, y eso lógicamente incluye el tema migratorio". El objetivo es mejorar "ostensiblemente la realidad social y económica de estas regiones".



La seguridad jurídica para atraer inversiones también es un punto clave. En opinión del experto, "la mayor garantía para que este tipo de iniciativas sean atractivas tiene que ver con el acompañamiento de actores multilaterales". A su juicio, sería muy importante "que esa propuesta del Gobierno de Colombia de que Venezuela se reincorpore a la Comunidad Andina de Naciones pudiese ser una de las fórmulas".



El analista contextualiza esta iniciativa en los desafíos históricos que ha enfrentado la frontera colombo-venezolana. "Estas regiones han experimentado históricamente unos altos niveles de victimización en el marco social, político y armado de Colombia en los últimos 60 años", sostiene, y añade que han sido "objeto de disputas territoriales ante fenómenos como el crecimiento y la expansión de las economías ilícitas", entre ellas la producción de cocaína, megaproyectos de palma africana, contrabando de combustible y tráfico de personas.



Por eso, el especialista califica como correcta la finalidad del memorando de "priorizar instrumentos jurídicos y políticos para atender esta dinámica y esta situación". La clave está en dos factores:



"Primero, desde el punto de vista legal y normativo, las dos constituciones de los dos países prevén el desarrollo de instrumentos de este tipo. Y segundo, existe voluntad política de los Poderes Ejecutivos de los dos países", dijo.



El papel de "la población de frontera"



Más allá del papel de los gobiernos, Forero resalta la importancia de que las comunidades sean protagonistas en la implementación del acuerdo. "El desarrollo de estos instrumentos legislativos y políticos deben contar con la participación activa de las sociedades civiles y de todos los actores y las fuerzas vivas de las regiones fronterizas colombo-venezolanas", asegura.



Esa participación ciudadana, agrega, garantiza que se tenga "una lectura correcta de qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer", además de asegurar que "los intereses de la ciudadanía y de la población no se vean afectados". Este enfoque, dice Forero, permitiría evitar que los proyectos devengan en "dinámicas de despojo" como las que generan los esquemas extractivistas.



"Lo que necesitan estas regiones fronterizas es producción de valor antes que dinámicas de extractivismo que lo que van a generar es la profundización de la pobreza y de la marginación", advierte.



No obstante, persisten incertidumbres. Consultado sobre si existen garantías de que el acuerdo pueda resistir a cambios de gobierno o crisis bilaterales, Forero es contundente: "No hay condiciones de ningún tipo, ni siquiera jurídicas, para decir que existen garantías de irreversibilidad". Sin embargo, considera que "es importante dar estos primeros pasos".



Tras años de desencuentros, la firma del memorando representa un punto de inflexión. "Desde hace por lo menos 20 años estábamos esperando que se reanudaran las iniciativas de integración en búsqueda de generar un desarrollo social, un desarrollo humano en la frontera colombo-venezolana", expresa.



"Sí vemos esta iniciativa con mucho optimismo y por supuesto que, como sociedad civil y como ciudadanía, tenemos el deber de comprometernos con que estas iniciativas y este proyecto no solamente sea viable, sino que realmente logre los objetivos que se plantean en su contenido", concluye.