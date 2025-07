Intensos enfrentamientos entre Tailandia y Camboya dejan una decena de civiles muertos

Efectivos militares en la frontera Camboya-Tailandia

24 de julio de 2025.- En unos enfrentamientos fronterizos inusualmente intensos, Tailandia llevó a cabo ataques contra objetivos militares camboyanos este jueves, mientras Phnom Penh disparaba artillería y cohetes contra su vecina. Los dos reinos del sudeste asiático llevan mucho tiempo enfrentados por su frontera común, definida durante la Indochina francesa, pero hacía casi 15 años que enfrentamientos de este nivel de violencia no sacudían la región.



El Ministerio de Salud tailandés cifró en 11 los muertos, ocho de ellos en un ataque con cohetes cerca de una gasolinera en la provincia nororiental de Sisaket. Imágenes publicadas en las redes sociales mostraban una tienda tailandesa envuelta en llamas. Tailandia desplegó seis cazas F-16 para atacar "dos objetivos militares camboyanos en tierra", declaró el portavoz adjunto de las fuerzas armadas, Ritcha Suksuwanon. Camboya no dio detalles sobre los resultados de estos ataques.



Las tensiones acumuladas estallaron este jueves por la mañana, durante un nuevo intercambio de disparos cerca de antiguos templos en disputa, en la provincia tailandesa de Surin (noreste) y en la provincia camboyana de Oddar Meanchey (noroeste). Los dos ejércitos se han acusado mutuamente de disparar primero, y han dado versiones opuestas.



Acusaciones cruzadas: "acciones hambrientas de guerra" de Camboya...



El ejército tailandés afirmó que sus oponentes habían disparado primero hacia las 08:20 (01:20 GMT) a unos 200 metros de una base tailandesa, después de que un avión no tripulado sobrevolara la zona en disputa y seis soldados camboyanos armados se acercaran a una alambrada.



El primer ministro interino de Tailandia, Phumtham Wechayachai, declaró en una conferencia de prensa que no había habido declaración de guerra y que el conflicto no se estaba extendiendo a más provincias. Afirmó que Camboya había disparado armas pesadas contra Tailandia sin tener objetivos concretos, lo que había causado la muerte de civiles.



El portavoz del gobierno tailandés, Jirayu Houngsub, condenó las acciones "hambrientas de guerra" de Camboya al atacar a civiles. La embajada tailandesa en Camboya también pidió a sus ciudadanos que abandonaran el país "lo antes posible".



El miércoles, Bangkok retiró a su embajador en Phnom Penh y expulsó de su territorio al embajador camboyano, después de que un soldado tailandés perdiera una pierna al pisar una mina en la frontera. Una investigación del ejército tailandés determinó que Camboya había colocado nuevas minas terrestres en la frontera. Camboya ha rechazado estas acusaciones y ha afirmado que las zonas fronterizas siguen infestadas de minas activas que datan de "guerras pasadas".



... vs "ataques "no provocados, premeditados y deliberados" de Tailandia



Del lado camboyano, la portavoz del ministerio camboyano de Defensa, Maly Socheata, acusó al ejército tailandés de "violar la integridad territorial de Camboya al lanzar un ataque armado contra las fuerzas camboyanas". "Las fuerzas armadas camboyanas ejercieron su derecho a la autodefensa, en pleno cumplimiento del derecho internacional, para repeler la incursión tailandesa", declaró.



El Ministerio de Asuntos Exteriores camboyano condenó la "agresión militar" tailandesa y Phnom Penh anunció que había degradado las relaciones diplomáticas con su vecino al "nivel más bajo".



El primer ministro camboyano, Hun Manet, también compartió en Facebook una carta que envió al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU en la que denunciaba los ataques "no provocados, premeditados y deliberados" de Tailandia, y pedía una reunión "urgente" del Consejo de Seguridad.