Fallece a los 76 años la estrella del rock Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne

22 de julio de 2025.- La estrella del 'heavy metal' Ozzy Osbourne murió este martes, semanas después de reunirse con sus compañeros de banda de Black Sabbath y realizar un concierto de despedida.



"Con una tristeza indescriptible, tenemos que informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de mucho cariño", reza el comunicado de la familia, sin precisar las causas de su fallecimiento. "Les pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento", concluye el mensaje, sin precisar la causa del fallecimiento.



El cantante británico, de 76 años, se encontraba debilitado por múltiples operaciones y el párkinson, enfermedad que le fue detectada en 2020, por lo que tuvo que abandonar los escenarios temporalmente en 2023.



A principios de julio, mientras actuaba desde un trono en el escenario del estadio Villa Park (Reino Unido) , Osbourne le dijo a sus fans: "Llevo seis años en cama y no tienen idea de cómo me siento. Gracias de todo corazón".



Durante el concierto 'Back to the Beginning', el cantante había logrado reunir a sus compañeros fundacionales de Black Sabbath por primera vez desde 2005. El evento incluyó la participación de Metallica y Guns N' Roses, entre otros.



Osbourne fue pionero del 'heavy metal' con Black Sabbath y por sus temas como solista. Fue conocido por éxitos como 'Iron Man', 'Paranoid', 'War Pigs', 'Crazy Train' y 'Changes', tanto con la banda como en solitario.