EE.UU. destruirá 500 toneladas de alimentos pese a crisis global de hambre

El Gobierno estadounidense incinerará casi 500 toneladas de galletas, cantidad suficiente para alimentar a 1,5 millones de niños durante una semana.

Casi 500 toneladas métricas de alimentos destinados a la ayuda exterior expirarán este mes tras el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por parte de la Administración Trump.

Estos alimentos, almacenados en Dubái, fueron adquiridos por USAID por 800 millones de dólares durante la administración Biden para niños en Afganistán y Pakistán.

Como caducan este mes, deberán ser destruidos, lo que implicará un costo adicional de 100 000 dólares para los contribuyentes estadounidenses.

Unicef alertó en marzo que los alimentos terapéuticos listos para usar se agotaron en 17 países debido a recortes de financiación, dejando a 2,4 millones de niños con desnutrición severa sin tratamiento este año.

La comida podría haberse enviado a lugares que la necesitaban como Gaza

Según un exfuncionario de USAID, la comida podría haberse enviado a lugares que la necesitaban desesperadamente, como Gaza, y afirmó que la destrucción de estos alimentos no habría ocurrido si el Gobierno de Trump no hubiera desmantelado la USAID.

Dos raciones de galletas al día son suficientes para evitar la muerte por desnutrición, dijo el exfuncionario, aunque señaló que no reemplazan una alimentación completa. Sin embargo, tenían “todo el sentido” en la catastrófica situación de Gaza “porque no hay agua potable, no hay forma de cocinar, no hay aceite, no hay fuego”, añadió.

Según un documento consultado por Reuters, las reservas también incluyen aceite vegetal y granos fortificados por un valor de más de 98 millones de dólares, que podrían alimentar a más de un millón de personas durante tres meses, o a toda la población de Gaza durante un mes y medio.

Además, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) afirma que una tonelada de alimentos puede satisfacer las necesidades diarias de aproximadamente 1660 personas.

Esto ocurre en medio del aumento del hambre mundial causada por los conflictos. El PMA también informa que 343 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda, de las cuales 1,9 millones están al borde de la hambruna, principalmente en Gaza.

Israel estableció un bloqueo total a la Franja de Gaza desde el pasado 2 de marzo, empleando así el hambre como arma de guerra, y ha mantenido el cerco pese a los llamados y condenas de la comunidad internacional.