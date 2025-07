Ecuador extraditó a EEUU a "Fito", líder de Los Choneros

José Adolfo Macías Villamar, conocido por alias "Fito" Credito: Web

21-07-25.-José Adolfo Macías Villamar, conocido por alias "Fito", líder de la banda delincuencial ecuatoriana Los Choneros, fue extraditado este domingo a EE. UU., donde enfrenta siete cargos, según confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai) .



El ciudadano Adolfo Macías, alias 'Fito', fue retirado de las instalaciones del Centro de Privación de Libertad La Roca (en el suroeste del país) bajo custodia de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, para los fines que correspondan en el marco de un proceso de extradición. El Snai confirma que su salida se dio conforme a lo dispuesto por las autoridades competentes", informó a la prensa local la entidad pública a cargo del sistema penitenciario ecuatoriano.



El visto bueno para la extradición lo dio previamente José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien aceptó enviar al reo a territorio estadounidense luego de que Fito diera su consentimiento la semana pasada en una audiencia telemática.



El prontuario delincuencial del líder de la banda ecuatoriana Los Choneros lo convirtió en el delincuente más buscado en Ecuador, tras su fuga de una cárcel a inicios de enero del año pasado y recaptura en junio pasado en la provincia de Manabí (noroccidente), con costas al océano Pacífico.



Fito es señalado desde el año 2020 como el cabecilla de esa banda delincuencial, considerada una de las más peligrosas del país, con vínculos con el cártel de Sinaloa (México).



El líder delincuencial cumplía 34 años de cárcel en la Penitenciaría del Litoral acusado de asociación delincuencial, asesinato y narcotráfico, de los cuales les faltaban 15 tras las rejas.



Garantías de EE. UU.

Pese a que los cargos contra "Fito" sugieren una pena desde 10 años hasta cadena perpetua, EE. UU. se comprometió a que el ciudadano ecuatoriano no será condenado a cadena perpetua ni tampoco a la pena capital, las cuales no aparecen contenidas en la legislación nacional.



21.07-25.-Tampoco Macías Villamar podrá ser sometido a tratos crueles, ni perseguido por motivos de raza, religión o nacionalidad. Además, no podrá ser extraditado a un tercer país sin autorización expresa de Ecuador.



Esta posibilidad de extradición quedó abierta en Ecuador tras la consulta popular de 2024, donde se estableció una enmienda constitucional al artículo 79 y la correspondiente reforma a las leyes vigentes para su aplicación.



La reforma incluyó los requisitos e impedimentos señalados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, entre estos que la persona en cuestión no sea entregada a un país donde se aplique la pena de muerte y otras prácticas degradantes para la dignidad humana.



El Anexo de la consulta precisó que no se concedería la extradición por delitos políticos y conexos, con la exclusión del terrorismo, delitos contra la humanidad y otros contemplados en convenios internacionales.



Prontuario



En Ecuador se han abierto 23 procesos judiciales en contra de "Fito", de estos varios por asesinato y tenencia de armas, pero su extradición suspende la pena que cumplía en el país.



El año pasado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Fito y Los Choneros con el bloqueo de sus bienes.



Un Tribunal Federal de Brooklyn (EE. UU.) lo acusó en abril pasado de varios cargos internacionales por drogas y armas, por los cuales podría cumplir desde 10 años de cárcel hasta cadena perpetua.



Entre los cargos están conspiración para la distribución internacional de cocaína; uso de armas de fuego para promover el narcotráfico; contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos; y conspiración para la compra de armas de fuego a través de testaferros.



Según la acusación, Los Choneros, liderados por "Fito" y en alianza con el Cártel de Sinaloa, controlaban rutas clave de tráfico de cocaína a través de Ecuador y operaban una red a gran escala responsable del envío y distribución de toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de Centroamérica y México, hasta Estados Unidos y otros lugares, mientras la gran mayoría de la droga que traficaban se enviaba a EE. UU.