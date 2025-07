(VIDEO) Ucrania aumentará la producción nacional de armas para contrarrestar la invasión de Rusia, dice Zelensky

20-07-25.-Un nuevo gobierno ucraniano aprobado el jueves se apresurará a expandir la producción nacional de armas para cubrir la mitad de las necesidades de armas del país en seis meses, mientras intenta rechazar la invasión de Rusia , dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.Mientras tanto, Suiza dijo el jueves que el Departamento de Defensa de Estados Unidos le había informado que Washington está desviando un pedido suizo de sistemas de defensa aérea Patriot para ayudar a Ucrania, que necesita urgentemente mejorar su respuesta a los cada vez más duros ataques aéreos rusos .Sistemas de defensa aérea Patriot para UcraniaEl Ministerio de Defensa suizo, que en 2022 encargó cinco sistemas Patriot, dijo el jueves que el Departamento de Defensa de Estados Unidos le informó que “repriorizará la entrega de sistemas Patriot para apoyar a Ucrania”.No estaba claro de inmediato si los Patriots pedidos por Suiza irían directamente a Ucrania o reemplazarían unidades en otros países europeos que pudieran ser donadas a Kiev.La entrega a Suiza de los sistemas, con un valor de miles de millones de dólares, estaba prevista para comenzar en 2027 y completarse en 2028. Pero el gobierno suizo dijo que Washington le informó del retraso el miércoles y agregó que no estaba claro cuántos sistemas se verían afectados.La necesidad de armar adecuadamente al ejército de Ucrania es apremiante mientras Rusia busca impulsar su ofensiva de verano después de tres años de guerra y ataca ciudades ucranianas con cientos de drones y misiles balísticos y de crucero.Aún no está claro cuándo podrían llegar a Ucrania las armas estadounidenses prometidas, especialmente los sistemas Patriot. Trump ha acordado enviarlas , pero serán financiadas por países europeos.No hay plazo para la entrada de armas extranjeras en UcraniaEl embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, dijo que no podía dar un plazo para que Ucrania pudiera recibir armas extranjeras adicionales.“Todos estamos trabajando con urgencia para facilitar esto y lograrlo. De hecho, todo avanza muy rápido, pero no puedo confirmar una fecha de finalización. Creo que será un proceso continuo”, declaró a la prensa en Bruselas.“El plan es que habrá equipos de defensa fabricados en Estados Unidos, capacidades que se venderán a nuestros aliados europeos y que ellos proporcionarán a Ucrania”, dijo.El secretario de Defensa británico, John Healey, anunció el jueves que él y su homólogo alemán, Boris Pistorius, presidirán una reunión de los aliados de Ucrania el lunes para debatir los planes armamentísticos del presidente estadounidense, Donald Trump. Healey indicó que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y el líder de la OTAN, Mark Rutte, asistirán a la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania.El comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, general Alexus Grynkewich, dijo el jueves a The Associated Press que “los preparativos están en marcha” para las transferencias de armas a Ucrania y que la OTAN está trabajando “muy estrechamente” con Alemania para transferir sistemas Patriot.Grynkewich declaró en un evento militar en Wiesbaden, Alemania, que se le había ordenado "retirar las armas lo más rápido posible". Añadió que la cantidad de armas transferidas es información clasificada.El portavoz del Ministerio de Defensa alemán, Mitko Müller, dijo el miércoles que no podía confirmar que algo esté actualmente en camino a Ucrania.Rutte, jefe de la OTAN, declaró el lunes en Washington que la alianza está coordinando el apoyo militar con financiación de aliados de Europa y Canadá. Añadió que Alemania, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, el Reino Unido, los Países Bajos y Canadá se han comprometido, y se espera que se añadan más.Ucrania fabrica ahora el 40% de sus propias armasSegún Zelenski, la fabricación nacional de defensa de Ucrania ya representa casi el 40% del armamento empleado por el ejército ucraniano. Ante la creciente incertidumbre sobre cuántos envíos adicionales de armas podrán suministrar los países occidentales, y con qué rapidez, Ucrania está deseosa de aumentar su producción y ampliar sus ataques en suelo ruso.“Lo que necesitamos es una mayor capacidad para hacer retroceder la guerra al territorio de Rusia, de vuelta al lugar de donde se originó”, dijo Zelenskyy el miércoles por la noche en su discurso grabado en video.“Debemos alcanzar el nivel del 50% de armas de fabricación ucraniana dentro de los primeros seis meses de trabajo del nuevo gobierno, ampliando nuestra producción nacional”.Ucrania también ha desarrollado sus propios drones de largo alcance, que utiliza para atacar el interior de Rusia.Las defensas aéreas rusas derribaron 122 drones ucranianos durante la noche, según informó el jueves el Ministerio de Defensa ruso. La oleada de drones provocó la suspensión de vuelos en los aeropuertos de Moscú y San Petersburgo, aunque, según informes, la mayoría de los drones fueron destruidos sobre las regiones fronterizas de Briansk y Kursk.Mientras tanto, Rusia atacó Ucrania con 64 drones Shahed y señuelos durante la noche, matando al menos a una persona, según informó la fuerza aérea ucraniana. El ataque se centró en la región industrial de Dnipropetrovsk, según informaron las autoridades.En otros desarrollos:Rusia envió el jueves a Ucrania 1.000 cadáveres, incluidos algunos de soldados caídos en el país, informó el Cuartel General de Coordinación Ucraniana para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra.Al mismo tiempo, Rusia recibió los cuerpos de 19 soldados, dijo el asesor presidencial ruso, Vladimir Medinsky.El intercambio fue parte de un acuerdo alcanzado en las conversaciones de paz directas de mayo y junio pasados que produjo pocos otros acuerdos entre las partes.