(VIDEO) Unión Europea: EEUU debe compartir la "carga" para armar a Ucrania

17-07-25.-La jefa de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y exprimera ministra de Estonia, Kaja Kallas, y muchos de sus homólogos de la UE celebraron el cambio de discurso de Washington. "Vemos que Estados Unidos también se ha dado cuenta de que Rusia no quiere realmente la paz", dijo Kallas a los periodistas en Bruselas el martes (15.7.).Algunos altos mandos de la UE también comentaron la amenaza de Washington de imponer aranceles del 100 % a Rusia y a los países que comercien con él, a menos que se alcance un acuerdo de paz con Ucrania a principios de septiembre.A debate detalles del acuerdo de armamentoTrump también fue noticia el lunes (14.7.) al anunciar que autorizaría la venta de sistemas de defensa aérea Patriot y otras armas a países europeos para su envío a Ucrania, apenas dos semanas después de que Washington suspendiera algunos envíos de armas a Kiev.Algunos países europeos ya han comprado y enviado armas de fabricación estadounidense a Kiev. Los países europeos quizás podrían seguir el ejemplo de EE. UU. y enviar más suministros militares propios.El jefe de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que el acuerdo "funcionaría a través de los sistemas de la OTAN" y que países europeos como Alemania, Finlandia, Dinamarca, Suecia y los Países Bajos estaban interesados en participar.Sin embargo, Estados Unidos aún no ha revelado más detalles de su nuevo plan.UE: EE. UU. debería "compartir la carga"Por otro lado, Trump se apresuró a presentar el nuevo acuerdo como una lucrativa oportunidad de negocio para EE. UU., enfatizando que Europa pagaría la factura. Y esto parece haber suscitado cierta sorpresa entre sus homólogos del otro lado del Atlántico.Kallas declaró el martes que le gustaría que Europa y EE. UU. "compartieran la carga" de armar a Ucrania.Según Lars Lokke Rasmussen, ministro de Exteriores danés, "estamos financiando considerablemente a Ucrania para comprar armas y municiones que necesite... Pero, bueno, me gustaría mucho que todos nuestros socios también contribuyeran si queremos que esta guerra termine".Mientras que Estados Unidos es el mayor donante individual de Ucrania desde la invasión rusa, la UE en su conjunto ha gastado aproximadamente lo mismo que Washington durante el mismo período, según datos del Instituto Kiel, citados por Radio Free Europe. La UE supera en gasto a EE. UU. si se incluyen los costes de acoger y asistir a los refugiados ucranianos.¿Punto de inflexión?La analista política Torrey Taussig afirma que es demasiado pronto para juzgar si la postura de Trump ha cambiado para bien. "Soy muy reacia a llamar a esto un cambio estratégico en la relación entre EE. UU. y Ucrania", afirmó la exfuncionaria del gobierno estadounidense, ahora miembro del Atlantic Council, y añadió que los lazos entre ambos países son mucho más "positivos”.¿Adiós a la "compra europea"?Además, los gobiernos europeos han estado debatiendo sobre la proporción del gasto militar que debería destinarse a la compra de armas estadounidenses.Los expertos afirman que acabar con la dependencia europea de armas, logística y capacidades de inteligencia estadounidenses, podría durar al menos una década. Además, la impredecible política exterior estadounidense genera preocupación.Francia, un peso pesado de la UE, ha presionado para que se realicen más compras exclusivamente europeas, pero otros países argumentan que esto ralentizaría el proceso de obtención de armas en manos europeas y ucranianas.UE no aprueba nueva ronda de sanciones contra RusiaMientras Europa presiona a Estados Unidos para que redoble su apoyo a Ucrania y castigue a Rusia, los esfuerzos del bloque flaquean. Los ministros de la UE no lograron aprobar esta semana una nueva ronda de sanciones contra Moscú debido a la negativa de Eslovaquia.El país centroeuropeo ha estado protestando contra las leyes de la UE, que prohíben la venta de gas ruso. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, declaró el martes que Eslovaquia había solicitado a la UE que pospusiera la votación sobre las sanciones, mientras su gobierno "reflexiona" sobre su respuesta.