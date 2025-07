427 presos han muerto en cárceles de El Salvador durante régimen de excepción denuncia ONG salvadoreña

Presos de Bukele en El Salvador Credito: Agencias

15 de julio de 2025.-La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó que aumentó a 427 la cifra de personas muertas en las cárceles de El Salvador bajo custodia de agentes de seguridad del Estado durante el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.



La ONG, que ofrece acompañamiento jurídico a familiares de detenidos, indicó que se trata de personas procesadas sin condenas. «Lamentamos informar que la cifra de muertes en centros penales sube a 427. Personas procesadas- no condenadas que murieron sin derecho a una segunda audiencia», afirmó mediante su cuenta en la red social X.



Además, aseveró que el 94% de las personas no tenía «perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad», y advirtió que la cifra de muertes «puede superar las mil, pero se tiene información que se quieren ocultar en los juicios masivos».



Una reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa permite que se lleven a cabo procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandilla.



Hasta el momento no se ha emitido ninguna sentencia bajo este procedimiento, que ha sido denunciado por organizaciones de derechos al considerar que «vulnera y violenta el derecho al debido proceso» de las personas procesadas.



Según datos oficiales, van más de 87.100 detenciones de supuestos pandilleros y personas vinculadas a estas organizaciones, de las cuales el Gobierno ha admitido que 8.000 corresponderían a inocentes.



A su vez, son más de 6.400 las denuncias de atropellos a derechos humanos que han recibido las organizaciones humanitarias, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta de duración.