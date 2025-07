Israel asesinó a siete periodistas en junio

El Sindicato de Periodistas Palestinos acusó hoy a Israel de asesinar en junio a siete comunicadores y de ejecutar un centenar de violaciones contra el sector en los territorios ocupados.

En un comunicado, el gremio criticó los sistemáticos ataques del Ejército de ese país contra los trabajadores de la prensa palestina, que aumentaron tras el inicio de la agresión contra Gaza, en octubre de 2023.

Según el texto, siete periodistas fueron asesinados el pasado mes y otros 16 sufrieron heridas por balas o metralla.

Los ataques israelíes también se dirigieron contra sus familiares, cinco de los cuales también perdieron la vida como consecuencia de bombardeos, subrayó.

El informe indicó que el Ejército arrestó a tres comunicadores, mientras otros cuatro fueron llevados ante tribunales militares.

En cuanto a la infraestructura, Israel demolió o clausuró seis instituciones de prensa en junio, y destruyó 10 casas de trabajadores del sector.

Recientemente, el Sindicato reveló que las tropas de ese país asesinaron a más de 220 de sus miembros y a unos 700 familiares, incluidos numerosos niños, en ese enclave costero en los últimos 21 meses.

Otros 440 trabajadores sufrieron heridas y al menos un millar viven en la Franja en un estado de desplazamiento continuo y bajo duras condiciones de inseguridad debido a los ataques israelíes, apuntó.

El Sindicato detalló que, desde el inicio de la guerra, al menos 180 periodistas palestinos fueron arrestados, de los cuales 48 continúan tras las rejas.

Reveló que el Ejército israelí destruyó 115 sedes de medios de comunicación en en Gaza, mientras en la ocupada Cisjordania fueron cerradas al menos otras cinco.

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura otorgó, en 2024, el Premio Guillermo Cano a los periodistas palestinos que cubren el conflicto como reconocimiento a su labor.

Semanas atrás, varios comunicadores palestinos, liberados de las cárceles israelíes, denunciaron las torturas y vejaciones a los que fueron sometidos en esos centros en los últimos meses.

"Estuve detenido durante casi un año entero, y tan pronto como me arrestaron, me interrogaron y me preguntaron sobre las organizaciones con las que trabajo, el mero hecho de trabajar en periodismo es una acusación, ya que, según sus creencias, amenaza la seguridad de Israel", criticó Khader Abdel Aal.