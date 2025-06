Wall Street tiembla ante el "caliente verano comunista" tras el éxito de Mamdani

Zohran Mamdani

29 de junio de 2025.- Cuando Zohran Mamdani , un autodenominado socialista de 33 años, ganó la nominación demócrata a la alcaldía de Nueva York la semana pasada frente a un veterano experimentado pero marcado por el escándalo, la élite financiera de la ciudad sufrió un colapso.



Este fue el comienzo de un "caliente verano comunista" en la ciudad, según publicó en X el multimillonario fondo de cobertura neoyorquino Daniel Loeb . John Catsimatidis, multimillonario director ejecutivo de la cadena de supermercados Gristedes y amigo de Donald Trump, advirtió en Fox Business: "Si la ciudad de Nueva York se vuelve socialista, definitivamente cerraré, venderé o me mudaré".



A cinco meses de las elecciones a la alcaldía, el 1% se rebela, liderado por el locuaz multimillonario y financista Bill Ackman, quien afirmó que él y otros en el sector financiero están dispuestos a invertir cientos de millones de dólares en una campaña de oposición. «El riesgo/recompensa de postularse a la alcaldía durante los próximos 132 días es sumamente atractivo, ya que el costo en tiempo y energía es bajo y las ventajas son enormes».



Ackman se declaró "profundamente preocupado" porque creía que las políticas del candidato de izquierda provocarían un éxodo de la riqueza que destruiría la base impositiva y socavaría los servicios públicos de Nueva York. La ciudad bajo el liderazgo de Mamdani, publicó el miércoles, "está a punto de volverse mucho más peligrosa y económicamente inviable".



En 2021, el 1% más rico de los contribuyentes de la ciudad de Nueva York pagó el 48% de los impuestos, frente al 40% de 2019, según un informe del departamento de finanzas de la ciudad. Sin embargo, al mismo tiempo, Nueva York se ha convertido en una ciudad cada vez más inasequible para quienes no pertenecen a ese 1%, especialmente para las personas de color.



En una publicación publicada un día después, Ackman declaró: «La capacidad de la ciudad de Nueva York para ofrecer servicios a los pobres y necesitados, por no hablar del neoyorquino promedio, depende completamente de que la ciudad sea un entorno favorable para los negocios y un lugar donde los residentes adinerados estén dispuestos a pasar 183 días y asumir la carga fiscal asociada. Desafortunadamente, ambos ya han comenzado a organizar sus salidas».



“El terror es el sentimiento”, dijo el martes a CNBC Kathryn Wylde, directora ejecutiva de Partnership for New York City, que representa a los principales líderes empresariales.



Gerard Filitti, asesor legal senior del Lawfare Project, un grupo de expertos, organización sin fines de lucro y fondo de litigios pro-Israel, y neoyorquino con fuertes vínculos con la industria financiera, dijo que la nominación de Mamdani "marcó un punto de inflexión peligroso para la ciudad".



Existe una gran preocupación de que las empresas y la economía se vean perjudicadas. Ya hay una iniciativa de líderes empresariales y emprendedores para mudarse fuera de la ciudad, llevándose consigo empleos y dinero de los impuestos, justo cuando el candidato favorito promete implementar aún más cambios que podrían destruir la economía, dijo Filitti.



La ira no fue necesariamente puramente económica. Los responsables de Wall Street se han visto conmocionados al ver a su candidato predilecto, Andrew Cuomo, marginado a pesar de los millones que invirtieron en su campaña.



Fix the City, el comité de acción política (PAC) de Cuomo, recaudó una cifra récord de 25 millones de dólares para ayudar a derrotar a Mamdani. Tan solo el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, donó 8,3 millones de dólares al PAC.



La clase adinerada de Nueva York argumenta que no se trata de ellos, sino del futuro de la ciudad. "Si observamos lo que Nueva York es y ha sido históricamente —un bastión del comercio y el centro del capitalismo mundial, el motor del crecimiento económico y la prosperidad, la bolsa de valores, y la inspiración para que otras economías mundiales desarrollen sus mercados y economías en sintonía con Nueva York—, ahora lo que vemos es una economía y una calidad de vida que se deterioran lentamente", dijo Filitti.



“Ahora tenemos un candidato demócrata líder que promete un cambio aún más radical y ese cambio es una amenaza para la estructura de Nueva York y la forma en que la gente se identifica con la ciudad de Nueva York”, agregó Filitti.



Es un argumento que los ricos han usado muchas veces. Gran parte del 1% amenazó con irse después de que el exalcalde Bill de Blasio exigiera un aumento de impuestos para compensar las pérdidas que sufrió la ciudad tras la pandemia de COVID-19. Wall Street invirtió millones en la campaña del alcalde Eric Adam en 2021 para derrotar a candidatos más progresistas. Ganaron esas batallas; esta vez, perdieron.



Un exdirector ejecutivo de Wall Street declaró a Politico: «Estos titanes de Wall Street y de las finanzas están acostumbrados a salirse con la suya. No lo lograron. Consiguieron lo contrario. Consiguieron a un tipo que les cae fatal, y viceversa».



La visión de Wall Street para la ciudad probablemente dista mucho de la que comparten muchos otros residentes de una metrópolis en expansión que tradicionalmente ha acogido a vibrantes comunidades de inmigrantes de todo el mundo, muchos de ellos pobres. Por supuesto, alberga la Estatua de la Libertad, en cuya base está escrita la famosa frase: «Dadme a vuestros cansados, a vuestros pobres, a vuestras masas apiñadas que anhelan respirar en libertad».



Manhattan también fue la cuna de las protestas de Occupy Wall Street en Estados Unidos en 2011, que ocuparon la céntrica plaza Zucotti, a pocas cuadras de Wall Street, y que eventualmente vieron las protestas extenderse al resto del país y del mundo.



Los progresistas demócratas celebraron rápidamente la victoria de Mamdani. "Su dedicación a una Nueva York asequible, acogedora y segura donde las familias trabajadoras puedan tener una oportunidad ha inspirado a la gente de toda la ciudad. Multimillonarios y cabilderos invirtieron millones en su contra y en contra de nuestro sistema de finanzas públicas. Y ustedes ganaron", escribió la representante Alexandria Ocasio-Cortez, otra progresista que se impuso a un candidato más tradicional.



Otro veterano crítico de Wall Street y la clase multimillonaria también previó un cambio en la política habitual. "El pueblo estadounidense está empezando a alzarse y a contraatacar. Lo hemos visto en los numerosos eventos de Lucha contra la Oligarquía que hemos organizado en todo el país, que han atraído una gran participación. Lo hemos visto en los millones de personas que acudieron a las manifestaciones de No Kings que tuvieron lugar este mes en casi todos los estados. Y ayer, lo vimos en las primarias demócratas en la ciudad de Nueva York", escribió el senador Bernie Sanders en The Guardian.



Ahora se gastarán millones en atacar a Mamdani. Pero ha superado un intento bien financiado de descarrilar su campaña. Queda por ver si su campaña tiene el impulso suficiente para durar hasta noviembre. Pero los empleados de Wall Street han sido advertidos de que Nueva York, y la naturaleza cambiante del Partido Demócrata, podrían ya no ser tan receptivos a sus intereses ni a su visión de Nueva York.