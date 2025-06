Colombia: crecida de río ocasionó derrumbes, desaparecidos y fallecidos en Medellín

Derrumbes en Medellín, Colombia deja 18 fallecidos

28 de junio de 2025.- La ciudad de Medellín, cabecera del departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia, ha sido el epicentro de una inundación que, en las últimas cinco horas, dejó un saldo trágico de 18 fallecidos en el área metropolitana, mientras que se desconoce la ubicación de otras ocho personas.



Las lluvias comenzaron el lunes 23 de junio por la noche en las localidades de Granizal y El Pinar, donde se reportaron 50 viviendas sepultadas debido al torrente de agua y lodo que descendió de las montañas. Las autoridades confirmaron que la inundación fue provocada por las intensas precipitaciones en la región, resultando en 18 víctimas fatales, una cifra que conmueve al pueblo bellanita. Aún no se ha logrado localizar a ocho personas.



La Defensa Civil desplegó un equipo de 391 personas, organizadas en comisiones operativas, técnicas, sociales y de seguridad para agilizar las labores de búsqueda y rescate y garantizar que no se pierdan más vidas. Además, cuentan con perros buscadores para apoyar al personal.



Como consecuencia de este fenómeno climatológico, 625 personas fueron albergadas en instalaciones temporales gracias a la gestión de la Alcaldía de Bello (municipio colombiano, que forma parte del área metropolitana de Medellín). Dicha autoridad se movilizó para atender a los damnificados con alimentos, insumos médicos y artículos de primera necesidad.



Este no es el primer evento de este tipo en el año: hasta el momento se han registrado 1.701 incidentes relacionados con emergencias por lluvias en 587 municipios de 31 departamentos, que afectaron a un total de 122.296 familias.



El departamento de Antioquia es uno de los más impactados, con 186 eventos y más de 26.365 familias perjudicadas. Otro es Chocó, que reportó 58 eventos y 39.052 familias afectadas, al que siguen Huila (348 eventos), Cundinamarca (157) y Caldas (136, los tres al centro del país). A este desastre se une la muerte de diez personas en Bello a causa de estas lluvias.