Las mujeres en la Franja de Gaza son el blanco sistemático de una guerra de exterminio

En un informe especial publicado el lunes, el Centro de Estudios Políticos y de Desarrollo reveló el desastroso y complejo impacto de la actual guerra israelí sobre las mujeres en la Franja de Gaza. El informe señaló que las mujeres palestinas no solo enfrentan asesinatos y desplazamientos, sino que también son sistemáticamente atacadas y obligadas a soportar pesadas cargas en medio del colapso del sistema humanitario.

El informe indicó que aproximadamente el 70% de las víctimas de la guerra son mujeres y niños, y que más de 10.000 mujeres han sido martirizadas desde que comenzó la agresión el 7 de octubre de 2023, incluidas 6.000 madres que dejaron huérfanos a más de 19.000 niños, según datos de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.

El informe destacó los cambios en el rol de las mujeres, con miles de ellas asumiendo ahora la responsabilidad de sustentar a familias enteras en medio de la destrucción de infraestructura y la grave escasez de agua y alimentos. Las mujeres desplazadas también se ven obligadas a realizar trabajos forzados, como cortar leña y hornear pan a mano, en condiciones inhumanas.

Señaló la creciente crisis sanitaria y psicológica, con mujeres que dan a luz en duras condiciones y sin acceso a atención médica, y más de 690.000 mujeres y niñas privadas de suministros de higiene personal, además de la prevalencia de la violencia en entornos de desplazamiento superpoblados e inseguros.

El informe del Centro de Estudios advirtió sobre los desafíos de la posguerra, como las crecientes tasas de desempleo, la desintegración de las redes de seguridad social y la disminución de las oportunidades educativas para las niñas, junto con la fragilidad legal que amenaza los derechos de las mujeres en medio de las prioridades de reconstrucción.

Pidió el cese inmediato de las hostilidades, el envío de equipos médicos femeninos especializados, la provisión de clínicas móviles y servicios psicológicos, asegurar la representación de las mujeres en los esfuerzos de reconstrucción y exigir a la ocupación que rinda cuentas por sus crímenes contra las mujeres ante la Corte Penal Internacional.

El informe destacó que "las mujeres palestinas no son simplemente víctimas, sino socias en la resiliencia, creadoras de dignidad y arquitectas del mañana", y pidió una respuesta humanitaria justa y sensible al género que reconstruya Gaza a través de las mujeres, no sin ellas.