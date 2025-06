(VIDEO) Candidato de izquierda Zohran Mamdani se impone en las primarias demócratas y apunta a la alcaldía de Nueva York

25-06-25.-Zohran Mamdani acaricia la alcaldía de Nueva York. Porque las primarias en EEUU, según donde sean, resultan más decisivas que las propias elecciones. Y, en este caso, en la ciudad de Nueva York, la más importante del país, donde los demócratas han ganado últimamente con el 70% de los votos, quien gana las primarias tiene muy cerca el cargo.De todas formas, aún queda un recorrido hasta el 4 de noviembre.Aunque el resultado final de las primarias aún no se sabe oficialmente porque el sistema de votación permite ordenar jerárquicamente a los contendientes y falta por saber el orden final de preferencia, Mamdani –miembro del DSA, el partido de los Socialistas Democráticos de América–, de 33 años, y que hace un año era prácticamente desconocido para el gran público, se encuentra al frente del recuento.En un discurso dirigido a sus seguidores, Mamdani ha afirmado: “Esta noche hemos hecho historia. Seré vuestro candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York”.Cuomo, su principal rival, veterano político que buscaba redimirse de un escándalo de acoso sexual que le llevó a dimitir como gobernador del Estado de Nueva York en 2021, dijo a sus seguidores que había llamado a Mamdani para felicitarlo: “Esta noche es su noche. Se lo merece. Ha ganado”.El ex gobernador había quedado muy por detrás de Mamdani en las papeletas que elegían al candidato como primera elección para el número 1 de la lista, informa Associated Press, y se enfrentaba a un camino extremadamente difícil para recuperar terreno en el proceso de votación por orden de preferencia.Mamdani sería el primer alcalde musulmán e indio-estadounidense de la ciudad si resultara elegido en noviembre.El actual alcalde, Eric Adams, no se presentó a las primarias y anunció que lo haría como independiente, algo con lo que también amagó Cuomo si perdía las primeras, cosa que ha terminado ocurriendo.“Vamos a analizar la situación y tomar decisiones”, dijo Cuomo.Los resultados no oficiales de la Junta Electoral de la ciudad de Nueva York mostraron que Mamdani obtuvo más votos que Cuomo. Mamdani fue la segunda opción de decenas de miles de votantes más que Cuomo. Y el número de votos que se tendrán en cuenta en la votación por orden de preferencia seguramente disminuirá, en tanto que más de 200 000 votantes solo indicaron una primera opción, según muestran los resultados de la Junta Electoral, lo que significa que el resultado de Mamdani en la primera vuelta podría ser suficiente para superar el umbral del 50%.En las primarias, que se han desarrollado entre el 14 y el 24 de junio, han participado unas 900.000 personas.El ganador de las primarias se enfrentará al actual alcalde Adams, demócrata que decidió presentarse como independiente en medio de la polémica por su acusación por cargos de corrupción y el posterior abandono del caso por parte del Departamento de Justicia de Trump.El republicano Curtis Sliwa, fundador de los Guardian Angels, también se presentará a las elecciones en noviembre.El responsable de la cámara de cuentas local, Brad Lander, un referente clásico del progresismo local neoyorquino, ha quedado tercero. Lander tomó notoriedad la semana pasada cuando fue arrestado tras agarrarse a un hombre al que los agentes federales intentaban detener en un tribunal de inmigración de Manhattan sin orden de detención.Entre los demás candidatos en las primarias se encontraban la presidenta del Consejo Municipal, Adrienne Adams; el senador estatal Zellnor Myrie; el ejecutivo de fondos Whitney Tilson, y el ex responsable de la cámara de cuentas municipal Scott Stringer.“La peor pesadilla de Trump”“Soy la peor pesadilla de Donald Trump”, afirmaba Mamdani en el último debate de candidatos de las primarias demócratas, “como migrante musulmán progresista que realmente lucha por las cosas en las que creo. Y la diferencia entre Andrew Cuomo y yo es que mi campaña no está financiada por los mismos multimillonarios que llevaron a Donald Trump a Washington DC”.Los ejes de la campaña de Mamdani han pasado por congelar los alquileres y reducir el coste de vida, junto con demandas materiales, como autobuses gratuitos y tiendas de comestibles municipales, con una estrategia de comunicación popular con la que ha conseguido recaudar más de 8 millones de dólares de 18.000 pequeños donantes de toda la ciudad.Michael Galant, residente en Brooklyn y miembro de los Socialistas Democráticos de América (DSA, el partido de Mamdani), si bien habla en nombre propio y no de la formación, explica a elDiario.es que “esta campaña ha tenido éxito sobre todo por dos razones: en primer lugar, Zohran ofrece una visión alternativa real para una ciudad mejor, con propuestas audaces para mejorar la vida de los neoyorquinos de clase trabajadora. Congelar los alquileres, construir viviendas asequibles, autobuses rápidos y gratuitos, guarderías sin coste... El equipo de Zohran promete beneficiar materialmente a los millones de neoyorquinos trabajadores que cada vez tienen más dificultades para vivir en nuestra ciudad”.“En segundo lugar”, prosigue Galant, “gracias a esta visión inspiradora, miles de neoyorquinos se han movilizado para apoyar la campaña en una estrategia de captación de votos muy bien organizada, en gran parte gracias a la impresionante infraestructura de campaña que los Socialistas Democráticos de América de Nueva York han construido a lo largo de los años”.Galant concluye: “Zohran va a ser una figura importante en la política estadounidense durante los próximos años, y su campaña se erigirá como un modelo alternativo inspirador y eficaz frente a un Partido Demócrata centrista y estancado”.La campaña, eso sí, ha tenido momentos embarrados cuando se le ha acusado de flirtear con el terrorismo islámico al atacarle por no criminalizar conceptos de la lucha palestina como el de la Intifada o denunciar el genocidio palestino.Galant, judío, explica que esto “es una clara señal de hasta qué punto el establishment considera a Zohran una amenaza, hasta el punto de que desde el New York Times hasta Bill Clinton se unieran en torno a Andrew Cuomo, un abusador sexual envuelto en escándalos que representa todo lo que está mal en el Partido Demócrata. En lugar de apoyar a una estrella en ascenso con gran atractivo popular y una visión audaz que podría rejuvenecer al partido en decadencia, han preferido unirse Wall Street y al AIPAC [lobby judío– para difamar a Zohran con ridículas acusaciones de antisemitismo por atreverse a oponerse a un genocidio. Millones de dólares de dinero anónimo de los Super PAC y los principales medios de comunicación se unieron para intentar acabar con el sueño de una ciudad más asequible para los trabajadores neoyorquinos”.Según explica el estratega político Connor Mulhern a elDiario.es, “Mamdani ha llevado a cabo una campaña excelente y tiene un conocimiento particular del ecosistema mediático moderno, especialmente de TikTok. Esto le ha permitido ganar más impulso en comparación con Lander, que es la 'elección progresista del establishment'. Pero esta carrera probable que continúe hasta el otoño, ya que Eric Adams, el alcalde en funciones, se presenta como independiente con el lema 'stop al antisemitismo', y Cuomo ha amagado con presentarse como independiente si pierde”.En las últimas semanas, Mamdani recibió los apoyos de los principales referentes del progresismo estadounidense, desde Alexandria Ocasio-Cortez hasta Bernie Sanders. “En este momento tan peligroso de la historia”, ha publicado Sanders, “la política del statu quo no es suficiente. Necesitamos un nuevo liderazgo que esté dispuesto a plantar cara a los poderosos intereses corporativos y luchar por la clase trabajadora. Zohran Mamdani ofrece esta visión. Es la mejor opción para alcalde de Nueva York”.