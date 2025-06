Trump califica de "débil" la respuesta iraní al referirse al ataque contra una base de EEUU en Qatar

Credito: Archivo

24-06-25.-El presidente estadounidense, Donald Trump, indicó este lunes que Irán notificó a Estados Unidos con anticipación del ataque que Teherán llevaría a cabo contra su base aérea en Catar, como respuesta al bombardeo inicial, pero que consideró «muy débil».



«Quiero agradecer a Irán por avisarnos con antelación, lo que permitió que no se perdieran vidas y que nadie resultara herido. Quizás Irán pueda ahora avanzar hacia la paz y la armonía en la región, y animaré con entusiasmo a Israel a que haga lo mismo», escribió en Truth Social.



En ese sentido, Trump manifestó en su red social: «enhorabuena, mundo, es hora de la paz«.



Antes de eso, dijo lo siguiente: «Irán ha respondido oficialmente a nuestra destrucción de sus instalaciones nucleares con una respuesta muy débil, algo que esperábamos y que hemos contrarrestado con gran eficacia. Se han disparado 14 misiles: 13 fueron derribados y a uno se lo dejó ir, ya que se dirigía en una dirección no amenazante».



«Me complace informar que ningún estadounidense resultó herido y que prácticamente no se produjeron daños. Lo más importante es que (los iraníes) se han desahogado y, con suerte, no habrá más odio», puntualizó.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2025/06/23/trump-tilda-de-muy-debil-la-respuesta-irani-al-bombardeo-inicial-de-usa/)