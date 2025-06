Guerra abierta: presidente iraní afirma que el país superará el conflicto con Israel

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, celebró este miércoles en la ciudad de Teherán una reunión de su gabinete en la que aseguró que a través de la unidad, solidaridad y cohesión social podrán superar el conflicto con Israel.

Irán niega haber pedido presión regional para frenar guerra israelí

Durante la reunión, el mandatario iraní analizó junto a sus funcionarios más cercanos las acciones defensivas del país ante los ataques israelíes.

#ENFOTO | El gabinete de #Irán????????, liderado por el presidente Masoud Pezeshkian, celebró una reunión este miércoles en total normalidad

????Iran Nuances pic.twitter.com/qaLjKOVWGV

— teleSUR TV (@teleSURtv) June 18, 2025

Horas antes el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) proclamó haber establecido dominio aéreo sobre territorio israelí tras realizar la undécima oleada de la operación «Promesa Verdadera III» utilizando misiles hipersónicos Fattah-1.

En un comunicado, la IRGC describió el ataque como «un principio del fin para la mítica defensa antiaérea del ejército sionista», señalando que los proyectiles iraníes penetraron exitosamente el sistema antimisiles israelí y alcanzaron objetivos estratégicos en territorio ocupado.

#Iran's President: I hope that with unity, cohesion, and solidarity, we can emerge from this crisis and powerfully continue our path.#Israel https://t.co/zymGT6uaZm pic.twitter.com/5Sb3AABnEd

— Iran Nuances (@IranNuances) June 18, 2025

Antes del inicio de la nueva oleada de la operación «Promesa Verdadera III» el ente militar emitió advertencias sobre ataques dirigidos a la región de Neve Tzedek, ubicada al suroeste de Tel Aviv, zona considerada estratégica por su densidad poblacional y relevancia económica.

En medio de la escalada bélica, Irán respondió el martes con un ataque con misiles balísticos a Israel, dejando al menos 1800 heridos, según medios árabes.

Al mismo tiempo, las sirenas antiaéreas sonaron en la capital israelí, Tel Aviv, Haifa y Jerusalén, mientras que el Ejército israelí reportó otros ataques en zonas urbanas.

Las fuerzas armadas de la República Islámica de #Irán ???????? ejecutaron este lunes un ataque coordinado con misiles balísticos contra instalaciones militares israelíes, provocando explosiones, escuchadas en territorios ocupados palestinoshttps://t.co/5xT8nFN2oQ

— teleSUR TV (@teleSURtv) June 16, 2025

También, se reportaron explosiones en el centro y norte de Israel, con incendios desatados en algunas zonas tras los impactos de proyectiles iraníes.

La ofensiva iraní se produce tras días de enfrentamientos, con Israel atacando objetivos militares y nucleares en Irán, provocando al menos 128 muertes.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber destruido centros de producción de combustible para aviones y sistemas de defensa israelíes.