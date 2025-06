(VIDEO) Irán busca un alto el fuego y pide a Qatar, Arabia y Omán que presionen a EEUU

17-06-25.-Después de varios días de escalada bélica, Irán ha movilizado cauces diplomáticos y ha pedido a Qatar, Arabia Saudita y Omán que presionen al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que use su influencia sobre Israel y este país acepte un alto el fuego inmediato. A cambio, Irán ofrecerá flexibilidad en las negociaciones nucleares, informaron el lunes a Reuters dos fuentes iraníes y tres regionales.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que "Irán no está ganado esta guerra" y que en Teherán "les gustaría hablar". EEUU pidió este lunes a sus ciudadanos en Irán salir de inmediato. También: "Los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a Irán por ningún motivo", señaló el Departamento de Estado en un comunicado. Y además: "Aquellos que no puedan salir deben estar preparados para resguardarse en sus hogares por largos períodos".Mientras tanto, el lanzamiento de bombas prosigue. Este lunes, Israel atacó una base militar en el oeste de Teherán, provocando la activación del sistema de defensa antiaérea, informó la agencia de noticias iraní Fars. Además, un misil israelí alcanzó los estudios de la radiotelevisión pública iraní (IRIB), situada en un barrio residencial de Teherán, que el Ejército israelí ordenó evacuar horas antes.El momento del ataque quedó capturado en directo mientras una presentadora de IRIB hablaba en directo y la retransmisión se iba a negro. Aún no hay información sobre víctimas o más detalles del alcance del ataque.Irán, por su parte, advirtió este lunes a los residentes de Tel Aviv de que evacúen inmediatamente las partes de la ciudad donde haya infraestructura militar ante la posibilidad de nuevos ataques, según la televisión Press TV.Irse de TeheránLa situación en Irán es muy complicada. Miles de habitantes de Teherán, la capital iraní, huyen de sus hogares y hacen acopio de artículos de primera necesidad por temor a que la campaña de ataques aéreos de Israel contra Irán, su viejo enemigo, se intensifique en los próximos días.El Ejército israelí ha advertido a los civiles iraníes en una serie de mensajes que abandonen algunas zonas por su propia seguridad, aumentando la posibilidad de una oleada de ataques aéreos.Las autoridades iraníes han rechazado estos mensajes calificándolos de "guerra psicológica" y han instado a la población a no dejarse llevar por el pánico, aunque la televisión estatal ha emitido imágenes de atascos en las carreteras que salen de la capital."No tenemos adónde ir. ¿Adónde debemos ir? ¿Cuánto tiempo debemos permanecer lejos de nuestras casas?", dijo por teléfono Shahriyar, de 38 años, desde Teherán, una ciudad de más de 10 millones de habitantes.El profesor de arte Arshia, de 29 años, dijo a Reuters que su familia se marchaba a la ciudad de Damavand, a unos 50 km al este de Teherán, hasta que terminara el conflicto.Los ataques han sembrado el pavor en toda la República Islámica, dejando al descubierto graves deficiencias en las medidas de seguridad, especialmente la falta de refugios antiaéreos adecuados.A pesar de haber construido varias "ciudades" subterráneas de misiles, Irán carece de refugios antiaéreos públicos. Sin embargo, el gobierno dijo el domingo que las mezquitas, las escuelas y el metro estarían abiertos las veinticuatro horas del día para servir de refugios durante los ataques israelíes."No había sirenas, ni refugios a los que ir. Ahora es aún peor, no podemos sacar dinero de los cajeros automáticos, de los bancos", dijo Gholamreza Mohammadi, de 48 años, empleado del gobierno en Teherán. "Es tan difícil alquilar un lugar fuera de Teherán... también los precios de los alimentos aumentan cada día, ya que los comerciantes suben los precios de los productos".El número de muertos en Irán ha llegado al menos a 224, de los cuales el 90% son civiles, según un funcionario iraní. En Israel, 24 personas han muerto por ataques de misiles iraníes de represalia, todos ellos civiles.Las fuerzas de seguridad han lanzado advertencias contra cualquier contacto con Israel, según los medios estatales, mientras que decenas de personas han sido detenidas por presunto "espionaje a favor de Israel o incitación a la opinión pública mediante la difusión de mentiras".La agencia de noticias semioficial iraní Fars informó que desde el domingo la milicia voluntaria de línea dura Basij había levantado puestos de control en todo el país y realizado patrullas nocturnas para impedir actos de sabotaje y reforzar la seguridad.Mohammad, de 45 años, dijo que ya había enviado a su esposa e hijos desde Teherán a su ciudad natal en el sur de Irán. "No podía marcharme por mi trabajo, pero quería que mi familia estuviera a salvo".Muchos residentes huyeron la madrugada del lunes después de que varios distritos de Teherán fueran alcanzados por misiles israelíes."Fue peor que otras noches. Explosión tras explosión. Muchos de nuestros amigos se fueron esta mañana, nosotros también nos iremos. Sólo intentamos sacar algo de dinero del banco", dijo Maryam, de 33 años, profesora en Teherán.Instalaciones nuclearesEl jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, ofreció este lunes información actualizada sobre la situación de las instalaciones nucleares iraníes después de los ataques de Israel y afirmó que no había indicios de nuevos daños en los centros de enriquecimiento de Natanz o Fordó.Grossi y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que dirige habían informado anteriormente que la más pequeña de las tres plantas de enriquecimiento de Irán, una planta piloto sobre el suelo en el extenso complejo nuclear de Natanz, había sido destruida.Aunque no había indicios de un ataque físico contra la planta de enriquecimiento subterránea de Natanz, de mayor tamaño, su fuente de alimentación quedó destruida, lo que puede haber dañado las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio que allí se encuentran. No se observaron daños en la planta de Fordó, excavada en una montaña."No se han producido daños adicionales en la planta de enriquecimiento de combustible de Natanz desde el ataque del viernes, que destruyó la parte aérea de la planta piloto de enriquecimiento de combustible", dijo Grossi en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobernadores de su organismo, formado por 35 países.Tras haber declarado durante el fin de semana que los ataques israelíes habían dañado cuatro edificios de las instalaciones nucleares de Isfahán, incluida la instalación de conversión de uranio que transforma el uranio "torta amarilla" en hexafluoruro de uranio, la materia prima de las centrifugadoras, para poder enriquecerlo, detalló los daños sufridos allí."En el sitio nuclear de Isfahán, cuatro edificios resultaron dañados en el ataque del viernes: el laboratorio químico central, una planta de conversión de uranio, la planta de fabricación de combustible para reactores de Teherán y la instalación de procesamiento de UF4 (tetrafluoruro de uranio) a metal UE, que estaba en construcción", dijo."El Organismo (Internacional de la Energía Atómica) está y seguirá estando presente en Irán. Las inspecciones de salvaguardia en Irán continuarán tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan, tal y como exigen las obligaciones de salvaguardia de Irán en virtud del TNP (Tratado de No Proliferación)", añadió.