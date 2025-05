EEUU: rechazan legisladores hispanos el impuesto de 5% a las remesas

18 de mayo de 2025.- El gravamen de 5 por ciento que se pretende imponer las remesas de trabajadores indocumentados en Estados Unidos es profundamente erróneo, sostuvo el congresista Adriano Espaillant, presidente del Caucus Hispano de la Cámara de Representantes.



En una carta enviada al republicano Mike Johnson, presidente de esa cámara del Congreso, el legislador demócrata de origen dominicano afirmó que el impuesto a las remesas afecta desproporcionadamente a las comunidades inmigrantes, socava los lazos económicos con nuestros vecinos del hemisferio y contradice los principios mismos de libertad económica y responsabilidad personal que este organismo afirma defender.



Así lo expresó en la misiva firmada por 24 de los 43 integrantes del grupo hispano de la Cámara de Representantes, encargada de elaborar el paquete presupuestal del gobierno.



Los legisladores firmantes se oponen al impuesto a los envíos de dinero a las familias de los trabajadores migrantes que pretende aplicar el gobierno de Donald Trump en el paquete fiscal del próximo año.



Por ello, exhortaron al presidente de la Cámara, Mike Johnson, a rechazar ese gravamen que afectaría a unos 40 millones de trabajadores en Estados Unidos.



Argumentaron que las remesas no son un lujo frívolo, sino recursos vitales para ayudar a los familiares a cubrir sus necesidades de alimentación, ropa, educación y vivienda en países donde estas necesidades básicas suelen estar fuera de su alcance.



Espaillant afirmó que el impuesto es discriminatorio en la práctica y punitivo en sus efectos, pues se aplicaría a trabajadores con residencia permanente y titulares de visas de no inmigrante, mientras eximiría a los ciudadanos estadunidenses, lo que crea un preocupante sistema de doble nivel, que castiga a los inmigrantes respetuosos de la ley, trabajadores que contribuyen a nuestra economía y que a menudo desempeñan empleos esenciales en la agricultura, la atención médica, la infraestructura y la tecnología. Agregó que esta política crearía tensión en las relaciones diplomáticas y económicas de Estados Unidos.



En la misiva, se señala que la región de América Latina y el Caribe recibió más de 160 mil 900 millones de dólares en remesas el año pasado, de los cuales 65 mil cien millones de dólares se dirigieron a México, seguidos de flujos a Guatemala, República Dominicana, Colombia y El Salvador.



El Banco Interamericano de Desarrollo documentó que estas transferencias crecieron 9 por ciento en 2023 y son cruciales para la estabilidad y el desarrollo regional. Imponerles un impuesto federal envía un mensaje inequívoco de hostilidad tanto a los trabajadores migrantes como a nuestros vecinos del hemisferio occidental, argumentó el ex senador y ahora representante del distrito 13 de Nueva York.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 485 veces.