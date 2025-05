Gaza: 153 muertos en las últimas 24 horas mientras Israel incrementa sus bombardeos

Los ataques aéreos del Ejército israelí han ocasionado la destrucción de más del 80% de toda la infraestructura gazatí.

18 de mayo de 2025.- Cientos de gazatíes indican en redes sociales y transmisiones de la televisión árabe que nunca antes habían apreciado bombardeos tan intensos, lo cual queda confirmado por los anuncios del Ejército israelí, que continúa expandiendo sus operaciones asesinas y probando armas en los cuerpos de infantes palestinos con el fin de adueñarse de la Franja de Gaza.



Esta jornada de 17 de mayo, el ministerio de Salud de Gaza indicó que en las 24 horas anteriores, los hospitales del enclave recibieron 153 muertos y atendieron a 459 heridos como consecuencia de los ataques israelíes.



En tanto, la agencia de noticias palestina WAFA informa que al menos 80 gazatíes han sido asesinados a lo largo de toda la jornada de sábado mientras decenas resultaron heridos.



Como resultado de dos ataques aéreos que impactaron en un edificio residencial de Hamad, al noreste de Khan Younis y en una residencia en la ciudad de Abasan al-Kabira, al sur de Gaza, al menos dos niños resultaron asesinados y otras personas heridas.



Los ataques con drones y aviones no tripulados contra reuniones de civiles continuan ocasionando masacres en Khan Younis, al sur, y en el campamento de Jabalia, al norte de la Franja, donde fueron asesinados al menos cuatro civiles que se encontraban en su hogar en Tel al-Zaatar, tras ser bombardeado directamente.



En el centro del enclave, el Ejército israelí atacó un almacén de distribución de ayuda en Deir al-Balah, lo que ocasionó la muerte a al menos 10 gazatíes, incluido un bebé recién nacido que contaba solo 10 días de vida.



De acuerdo con la agencia palestina, alrededor de 300.000 palestinos han tenido que desplazarse nuevamente tras recibir alertas de las tropas israelíes de que se encontraban en zonas que serían bombardeadas, mientras que al menos 1.000 viviendas fueron dañadas o destruidas completamente como parte de la campaña de ataques directos contra civiles gazatíes.



También esta jornada la oficina gubernamental de información en la Franja informó que ya suman 68 los centros de distribución de alimentos que han sido bombardeados y destruidos por el Ejército sionista israelí, de acuerdo con un corresponsal de la cadena panárabe Al Mayadeen.



Mientras aún quedan miles de civiles desaparecidos bajo los escombros sin poder ser rescatados por la defensa civil palestina, constantemente atacada por los drones y asaltos del Ejército, los israelíes amenazan con lanzar una gran incursión terrestre para hacerse con todo el territorio de la Franja, como anunciara recientemente el ministro sionista Bezalel Smotrich en declaraciones.



Por otro lado, la comunidad internacional y los países árabes han probado que sus acciones no tienen ningún efecto real y no están enfocadas hacia la raíz del problema, que es la ocupación israelí de los territorios palestinos históricos, la cual es abiertamente ilegal de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas.