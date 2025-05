Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncia estrategia rusa de ataques deliberados a periodistas

Credito: Efe

16-05-25.-Rusia ataca de forma deliberada los hoteles de Ucrania cercanos al frente donde se hospedan periodistas, en un intento de intimidarles y «reducirles al silencio», denuncia este viernes Reporteros Sin Fronteras (RSF).



Entre el inicio de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, y el 15 de marzo de 2025, se han registrado 31 ataques rusos sobre 25 hoteles, la mayoría en zonas próximas al frente, como Kharkiv, Donetsk o Dnipro, según un informe conjunto de RSF y la organización ucraniana Truth Hounds.



Un total de 25 periodistas y trabajadores de medios informativos estaban presentes en esos ataques, con el resultado de un muerto y siete heridos entre ellos.



«Los ataques contra hoteles que alojan a periodistas en Ucrania no son accidentales ni aleatorios», afirma la responsable de RSF para Ucrania, Pauline Maufrais.



«Los edificios atacados no son ‘bases militares ucranianas’ ni los reporteros son ‘mercenarios’, contrariamente a lo que martillea cínicamente la narrativa de desinformación» de Rusia, añade.



Los datos recopilados en el informe muestran que 27 de los 31 ataques contra hoteles tuvieron lugar en zonas próximas al frente, y 23 en horas nocturnas, cuando los establecimientos están más frecuentados.



RSF recordó que los corresponsales de guerra utilizan los hoteles no solo como lugar de descanso, sino como centro de trabajo y transmisión de su material, así como de comunicación con sus redacciones, especialmente durante la noche, tras pasar la jornada haciendo coberturas de campo.



El informe añade que al menos 15 de los ataques contra hoteles se realizaron con misiles Iskander 9K720, que pueden tener un margen de error de 20 metros.



Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que ponga en marcha una investigación contra los responsables de estos ataques, que define como crímenes de guerra.



«Al atacar infraestructuras civiles, violan el derecho humanitario y son constitutivos de crímenes de guerra. Los responsables deben ser llevados ante la justicia», recalcó Maufrais.



RSF también pide a las autoridades cranianas que aumenten la cooperación con los medios de comunicación para mejorar su seguridad y también que den la mayor prioridad a la investigación y judicialización de estos ataques.

