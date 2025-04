Panamá: trabajadores cumplen 7 días de protestas contra las reformas a la Caja de Seguro Social

Trabajadores panameños cumplen 7 días consecutivos de protestas

30 de abril de 2025.- Se cumplió el séptimo día consecutivo de protestas contra las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) y en rechazo a los acuerdo con Estados Unidos.



Los trabajadores de la construcción y los docentes confirmaron que mantendrán las movilizaciones en las calles y convocaron a una marcha par este 1 de mayo. Así lo indicó Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), durante un pronunciamiento al cierre de la jornada de manifestaciones.



Méndez también dijo que se ha presentado una querella contra la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, y no se descarta tomar acciones legales contra otros dos funcionarios, incluyendo el presidente de la República, José Raúl Mulino.



De acuerdo con el secretario general de Suntracs, el 95 % de las obras se encuentra paralizada, por lo que calificó como “un éxito” el llamado a huelga.



Hubo manifestaciones desde horas de la mañana y en distintos lugares de la Ciudad de Panamá, concentración de protestas de los docentes en calle 50 y frente a la Contraloría de la República, en rechazo a la posibles retención de cheques a los directos de los colegios, de no entregar la lista de docentes que participan en la huelga.



Por su parte, la organización Sal de las Redes convocó a una manifestación pacífica en la cinta costera en horas de la tarde. A esta cita acudieron decenas de panameños que, al igual que los gremios de docentes y de la construcción, expresaron su desacuerdo con las políticas del actual gobierno.



También hubo protestas de docentes en la provincia de Coclé, con cierres a la altura de Penonomé; en Colón, a la altura de los Cuatro Altos; en Horconcitos en Chiriquí y Veraguas.



En Panamá Oeste, se registraron enfrentamientos con miembros de la Policía por Valle Hermoso, Nuevo Arraiján.



También ayer el Congreso General Guna pidió al gobierno bajar el lenguaje de confrontación y buscar diálogo, mientras que la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas hizo lo mismo.



Por otro lado, la Universidad de Panamá (UP) convocó a una marcha pacífica para el próximo martes 6 de mayo en defensa de la autonomía de la casa de estudios y la soberanía nacional.



El rector Eduardo Flores Castro explicó que la universidad siempre ha jugado su papel crítico frente a temas de interés nacional y ha mantenido su liderazgo en los debates sociales, políticos y profesionales que impactan al país.



La Policía intervino en los predios del campus Harmodio Arias Madrid de la UP en Curundú, donde hubo detención de estudiantes y del abogado universitario Gilberto Solís.