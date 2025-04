Republicanos proponen tarifa de US$1.000 para solicitantes de asilo en EEUU

Credito: Web

30-04-25.-El comité judicial de la Cámara de Representantes, bajo control republicano, está considerando aumentar los costos o establecer nuevas tarifas para los inmigrantes en Estados Unidos, lo que podría afectar a miles de solicitantes de asilo.



La propuesta de ley otorga al presidente Donald Trump la facultad de cobrar una tarifa mínima de US$1.000 a los migrantes que soliciten asilo, con el fin de restaurar la integridad migratoria y mejorar la seguridad nacional. Esta medida ha generado controversia, especialmente entre defensores de los derechos humanos. Además, el proyecto de ley contempla otras tarifas adicionales:



US$1.000 para quienes deseen obtener permisos temporales.



US$550 cada seis meses para permisos de trabajo.



US$1.500 para solicitar el ajuste de estatus ante un juez de inmigración.



Impacto en los solicitantes de asilo en Estados Unidos



Los datos de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional indican que Afganistán y Venezuela son los principales países de origen de los solicitantes de asilo.



En Afganistán, 1.000 dólares equivalen al salario de dos años y medio, mientras que en Venezuela se necesitarían aproximadamente tres meses para ganar esa cantidad. Esto plantea un obstáculo considerable para quienes buscan refugio en Estados Unidos.



La propuesta también incluye una tarifa de US$8.500 para quienes deseen actuar como patrocinadores de menores liberados de la custodia federal, con la promesa de devolver US$5.000 si el menor no es deportado. Esta medida podría desincentivar a muchos potenciales patrocinadores, según la ONG American Immigration Council.



La propuesta generó reacciones mixtas. Mientras que los republicanos argumentan que estas medidas son necesarias para controlar la migración y mejorar la seguridad nacional, críticos como Aaron Reichlin-Melnick señalan que estas tarifas exorbitantes podrían disuadir a la mayoría de los patrocinadores y solicitantes de asilo.



¿Quiénes pueden pedir asilo en Estados Unidos?

En Estados Unidos, las personas que desean solicitar asilo deben cumplir con varios requisitos esenciales:



Presencia física en el país o en un puerto de entrada: Es necesario estar físicamente presentes en Estados Unidos o en un puerto de entrada oficial, como un aeropuerto o una frontera terrestre. La forma en que se ingresó al país o el estatus migratorio actual no impiden iniciar el proceso de asilo.

T

emor fundado de persecución: El solicitante debe demostrar un temor fundado de persecución en su país de origen, ya sea por experiencias pasadas o por el riesgo real de enfrentarla en el futuro. Esta persecución debe estar basada en motivos protegidos por la legislación de inmigración estadounidense, como la raza, la religión, la nacionalidad, la opinión política o la pertenencia a un grupo social determinado (por ejemplo, orientación sexual, identidad de género o pertenencia familiar).



Ausencia de causas de exclusión: No todas las personas califican para el asilo. Se excluye a quienes hayan cometido delitos graves, representen un riesgo para la seguridad nacional o hayan establecido residencia estable en otro país antes de llegar a Estados Unidos.