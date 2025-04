Guyana declara toque de queda tras disturbios por controvertida muerte de una niña

El ministro para Asuntos Locales de Guyana, Robeson Benn Credito: Web

30-04-25.-El Gobierno de Guyana declaró este martes un toque de queda de cuatro horas y media por las protestas y disturbios que estallaron en ese país, a raíz de la controvertida muerte de una niña.



El ministro del Interior guyanés, Robeson Benn, dijo que el toque de queda nacional se impondrá de 00:30 a 5:00 hora local (de 4:30 a 9:00 GMT) y podría ampliarse, ya que se está llevando a cabo una revisión que podría dar lugar a que la medida comience a las 22:00 hora local (2:00 GMT).



«El toque de queda, podría empezar antes esta noche, y revisaremos hasta qué hora. Puede empezar tan pronto como a las 22:00, estamos revisando el asunto en este momento», precisó Benn sobre la orden de toque de queda que se publicó durante la jornada en el boletín oficial.



Los disturbios estallaron después de que una autopsia oficial confirmara que Adrianna Younge, de 11 años, murió ahogada, una conclusión que ha generado indignación pública e incredulidad en algunos sectores.



La medida llega después de una noche en la que se produjeron incendios en las principales carreteras de varias partes del país y se saquearon algunos comercios de Georgetown.



Por otro lado, la Cámara de Comercio e Industria de Georgetown (GCCI) señaló en un comunicado que observa con «profunda preocupación» los incidentes ocurridos en las últimas 24 horas en el país.



En este contexto, Benn dijo que el Ministerio del Interior ha estado vigilando de cerca la situación, mientras la Fuerza de Policía de Guyana (GPF, por sus siglas en inglés), con el apoyo del Servicio de Bomberos de Guyana (GFS, en inglés), toma medidas para limpiar todas las carreteras de escombros.



«Hemos estado toda la noche vigilando la situación para intentar ver dónde tenemos que enviar ayuda y apoyo y poner orden público», explicó el titular de Interior.



Por su parte, el presidente, Irfaan Ali, aseguró que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse pacíficamente, pero «si las personas violan la ley, habrá consecuencias».



Del mismo modo, la Policía de Guyana informó este martes en una nota que «cualquier persona que incurra en un delito estará sujeta a todo el rigor de la ley».



Las protestas, en un inicio pacíficas, escalaron rápidamente hasta desembocar en algunos casos en incendios y bloqueos en carreteras, daños a propiedades privadas y saqueos de negocios y restaurantes.



Ante esta crisis, el padre de la niña, Subrian Younge, pidió el fin de la violencia en un vídeo de TikTok este martes.



«A Adrianna no le gusta la violencia, Adrianna no es una niña violenta. Así que, por favor, detengan la violencia», dijo Subrian en su mensaje.



Debido a la controversia, se encargó una autopsia independiente, realizada por tres reconocidos patólogos, que determinó ayer que la niña murió ahogada y que se no se perciben señales de violencia ni de agresión sexual.



La niña estuvo desaparecida y tardó en encontrarse su cuerpo, lo que ha despertado críticas a la labor de la Policía y a cómo manejó este caso desde sus inicios.



Al respecto, el presidente Ali afirmó que «la empatía es esencial para el trabajo policial» y que el comportamiento de los agentes «debe revisarse» con un enfoque más transparente en casos tan delicados.



