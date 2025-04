Un cardenal pensó que alojarse en Roma era gratis y vació el minibar; hasta que le pasaron la cuenta

30-04-25.-El próximo miércoles, 7 de mayo, tendrá inicio el cónclave para la elección del nuevo papa tras la muerte de Francisco. Los cardenales ya se encuentran en Roma, preparados para ser el centro del mundo durante las horas o los días que pasen encerrados hasta designar a quien guíe los próximos años a la iglesia católica. Entretanto, y hasta acceder a la monumental Capilla Sixtina para votar, reposan en Casa Santa Marta, donde lo hizo Jorge Bergoglio en su pontificado.El arzobispo emérito Anselmo Guido Pecorati es uno de los cardenales que se encuentra alojado en la Casa Santa Marta. En una entrevista a Corriere della Sera, reveló algunas de las experiencias en este histórico edificio.De acuerdo a Pecorati, un cardenal pensó que "todo era gratis" en la Casa Santa Marta. En tal sentido, coordinó un encuentro con otros de sus "colegas" tras la cena y, en cuestión de minutos, se acabaron el minibar."Es un gran amigo mío", dijo Pecorati, quien se limitó a precisar que se trata de un cardenal "extranjero". "Terminaron rápidamente las botellitas de los licores", indicó el arzobispo.Todo parece indicar que algunos de los cardonales no eran conscientes que Santa Marta, al igual que otros alejamientos del mundo, deben cobrar por los consumos. «Se encontró la factura y se sorprendió mucho», agregó.Otra curiosidadHasta que concluya el cónclave, los miembros del Colegio Cardenalicio estarán alojados en el Vaticano. Por tanto, los cardenales buscan distracciones durante su tiempo libre para despejar la mente en un momento de semejante importancia histórica.Este es el caso del arzobispo español Santo Abril y Castelló, quien juega tenis para distraerse en el Vaticano. El problema radica en que el cardenal no soporta perder y hace un gesto a su asistente para interrumpir el juego cuando sabe que no ganará, según Pecorati.Por otra parte, algunos cardenales salen del Vaticano a algunas zonas cercanas de la ciudad de Roma. Sin embargo, Pecorati advirtió a sus colegas de que los hosteleros de la zona suelen aprovecharse y cobrar de más a quienes tienen vestimenta eclesiástica.*Noticia al Día con información de Caraota Digital y Rss