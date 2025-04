Oposición gana elecciones en Trinidad y Tobago y Kamla Persad-Bissessar regresa al poder

Kamla Persad-Bissessar Credito: Efe

29-04-25.-La oposición en Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago caribeño de habla inglesa frente a Venezuela, ganó las parlamentarias de este lunes, por lo que la ex primera ministra Kamla Persad-Bissessar regresará al cargo después de diez años, anunciaron líderes políticos.



Su partido, el Congreso Nacional Unido (UNC, centro), ya ha obtenido más de 21 de los 41 escaños de la Cámara de Representantes, según los resultados parciales no oficiales.



«Todo indica que el UNC ganó las elecciones. No se vuelvan pretenciosos ni arrogantes, tenemos mucho trabajo por delante (…). Cuando gana el UNC, ganamos todos», dijo Persad-Bissessar, de 73 años, a sus simpatizantes por la noche.



Las encuestas daban como favorita a la ex primera ministra, que había ocupado el cargo entre 2010 y 2015 en este país de 1,4 millones de habitantes marcado en los últimos años por la violencia pandillera, la crisis económica y recurrentes desastres naturales.



El ex primer ministro Keith Rowley, que dimitió en marzo tras diez años en el poder, reconoció la derrota de su partido, el Movimiento Nacional Popular (PNM, centroizquierda): «Está claro en este punto que hemos perdido las elecciones», dijo.



El revés recayó directamente sobre el actual primer ministro Stuart Young, que buscaba permanecer en el poder y había asumido tras la renuncia de su copartidario Rowley.



Las urnas cerraron a las 18H00 locales (22H00 GMT). Unos 1,1 millones de personas estaban llamados a votar.



«Todo fue bastante fluido, bastante fácil, tanto entrar como salir», declaró a la AFP Karn John tras votar en el Cipriani Labour College de Valsayn, en el norte de Trinidad, la más grande de las dos islas del país.



En Trinidad y Tobago, una democracia parlamentaria, el modelo de votación es similar al de su antigua potencia colonial británica.



La campaña electoral concluyó la noche del sábado con sendos mítines del PNM y el CNU.



– «Mucha gente» –



Tras ejercer su voto en la Escuela Internacional de Puerto España, Young, de 50 años, se mostró optimista sobre la participación del electorado pese a las circunstancias.



«Había mucha gente en mi sección, había una fila bastante larga de personas que me complació bastante ver, creo que eso es un buen augurio. Es, sin duda, la fila más larga en la que he estado desde que voto en Trinidad y Tobago», resaltó.



Los comicios parlamentarios trinitenses suelen convocarse cada cinco años y la participación de los votantes oscila entre el 60% y el 65% del electorado.



Young, quien fue además exministro de Energía, se había dicho confiado en los 10 años de poder de su partido y acusaba a Persad-Bissessar de hacer promesas poco realistas.



El partido de la ex primera ministra, por su parte, denunció 19 irregularidades durante el proceso, incluidas largas filas que generaron retrasos o impidieron que algunas personas votaran, así como el inicio tardío en los colegios electorales.



«Voto desde los 18 años y nunca me he perdido una elección, la generación de nuestros padres siempre nos animó a cumplir con nuestro deber cívico de preservar la democracia», dijo Carol Jaggernauth, de 43 años.



Conocido por su carnaval y sus playas, este país insular atraviesa una grave crisis de seguridad y apenas salió el 14 de abril de un estado de emergencia declarado en diciembre de 2024.



Según datos oficiales, ese año se registraron cerca de 600 homicidios, muchos de ellos vinculados a bandas criminales.



Trinidad y Tobago es el segundo productor de gas del Caribe y atraviesa un período de recesión económica que esperaba superar con la explotación del campo de gas «Dragón» que comparte con Venezuela.



Pero Estados Unidos revocó en abril el permiso a Puerto España para desarrollar el yacimiento en un intento por asfixiar la economía venezolana bajo un esquema de sanciones contra el izquierdista Nicolás Maduro.

